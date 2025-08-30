V Německu přibylo lidí bez práce, poprvé za deset let jich je přes tři miliony

Autor: ,
  12:00
Počet lidí bez práce v Německu v srpnu ve srovnání s předchozím měsícem vzrostl o 46 000 na 3,025 milionu. Více než tři miliony nezaměstnaných Německo přitom evidovalo naposledy v roce 2015. Míra nezaměstnanosti tak vzrostla na 6,4 procenta.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

„Pracovní trh nadále ovlivňuje hospodářská stagnace uplynulých let,“ uvedla šéfka Spolkového úřadu práce Andrea Nahlesová. „Lze však sledovat první náznaky stabilizace,“ dodala. Počet nezaměstnaných se podle agentury DPA nad hranici tří milionů dostal naposledy v únoru 2015. Srpnová čísla byla vyšší naposledy před 15 lety.

Počet nezaměstnaných je tradičně nejvyšší v městských spolkových zemích - v Brémách (11,8 procenta) a Berlíně (10,5 procenta). Nejnižší je na jihu země - v Bavorsku (4,2 procenta) a Bádensku-Württembersku (4,7 procenta).

Pivovary čeká vlna krachů, varuje šéf německého nápojového koncernu

„Pracovní trh stále vězí v krizi,“ uvedl vedoucí průzkumů hospodářského institutu Ifo Klaus Wohlrabe. „Podniky kvůli stagnujícímu hospodářství postupují opatrně při personálním plánování,“ dodal.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.

V minulých dvou letech zaznamenala německá ekonomika pokles. Podle posledního výhledu předních ekonomických institutů letos vykáže růst o 0,3 procenta a v příštím roce o 1,5 až 1,7 procenta. V těchto prognózách ale ještě nejsou zahrnuty dopady obchodní dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy, která zavádí patnáctiprocentní cla na dovoz z EU do USA. Spojené státy jsou největším obchodním partnerem Německa.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Generace Z vybrala nejlepší města pro život. Některá možná překvapí

Britský magazín Time Out každoročně sestavuje žebříček nejlepších měst světa. Průzkumu se letos zúčastnilo 18,5 tisíce respondentů, kteří se podělili o spokojenost s lokalitou, v níž žijí. Z těchto...

All-inclusive v ohrožení? Turecká vláda chce zrušit hotelové bufety kvůli plýtvání

Rozsáhlé a rozmanité bufety v tureckých letoviscích se těší velké popularitě. Mají ovšem i svou stinnou stránku – velké plýtvání jídlem. Turecká vláda proto přišla s návrhem tento typ stravování...

Ruská ekonomika? Horší než původní nejpesimističtější prognózy, tvrdí analytici

Premium

V době, kdy Vladimir Putin po několika letech projevuje alespoň částečnou ochotu jednat o skončení války na Ukrajině, se ruská ekonomika ani zdaleka nenachází v ideální kondici. Příjmy z prodeje ropy...

Supermoderní kurník se sám stará o slepice, nakrmí je a uklidí vajíčka

Země živitelka v Českých Budějovicích vstupuje do nové éry a farmářům, pěstitelům a chovatelům představuje budoucnost zemědělství. Jednou z novinek je autonomní kurník, který má na agrosalonu...

V Německu přibylo lidí bez práce, poprvé za deset let jich je přes tři miliony

Počet lidí bez práce v Německu v srpnu ve srovnání s předchozím měsícem vzrostl o 46 000 na 3,025 milionu. Více než tři miliony nezaměstnaných Německo přitom evidovalo naposledy v roce 2015. Míra...

30. srpna 2025

Září jako synonymum prázdné peněženky. Na kolik vyjde návrat do školy

Září každoročně provětrá peněženky rodičům, jejichž děti jsou školou povinné. Podle průzkumu České bankovní asociace se rodiče se školními výdaji nejčastěji vejdou do rozmezí jednoho až tří tisíc...

30. srpna 2025

Nevidím důvod, abychom vraceli dotace, říká šéf Agrofertu

Ministr zemědělství Marek Výborný se nechal slyšet, že jemu svěřený úřad začne vymáhat dotace poskytnuté Agrofertu v období, kdy byl koncový vlastník holdingu Andrej Babiš (ANO) ve vládě. Podle...

30. srpna 2025

Sdílení elektřiny přineslo nižší ceny. Některé zákazníky ale čekalo vystřízlivění

Premium

Od spuštění registrací u Elektroenergetického datového centra ke sdílení elektřiny uplynul rok. Aktuálně v Česku sdílí 25 029 odběrných a 16 861 výrobních míst. Spolu si vyměnily elektřinu v celkovém...

30. srpna 2025

Dánsko osladí život svým obyvatelům. Vláda navrhuje zrušit daň z čokolády

Dánská vláda navrhla zrušit daň na čokoládu, dorty a další sladkosti, stejně jako na kávu, aby pomohla obyvatelům vyrovnat se s vysokými cenami potravin. Šlo by o největší snížení daní u potravin v...

29. srpna 2025

Suchem sužované Mexiko vsadilo na datová centra. Místní pobouřila spotřeba vody

Městečko Querétaro uprostřed Mexika bylo dlouho známé hlavně svým kamenným akvaduktem. Ale v posledních měsících získává město i stejnojmenný stát na popularitě z úplně jiného důvodu. Stává se z něj...

29. srpna 2025

Hladík slibuje přebytky energií zdarma. Cesta ke zhroucení trhu, varuje odborník

Ministr životního prostředí Petr Hladík přišel v rámci předvolební kampaně s návrhem chytrého řízení spotřeby energií. Podle něj na něm ušetří stát i občané. Díky nulovému tarifu se už nebudou muset...

29. srpna 2025  15:47

Nový závod Panasonicu v Plzni vyrobí ročně až 1,4 milionu tepelných čerpadel

Japonská společnost Panasonic polila své podnikání v Plzni živou vodou. Do nového výrobního areálu na tepelná čerpadla v plzeňské průmyslové zóně Borská pole investovala osm miliard korun. Moderní...

29. srpna 2025  14:55

YouTube musí uživatelům poskytnout osobní data, rozhodl rakouský úřad

Videoportál YouTube má povinnost poskytnout uživatelům osobní data, pokud o to požádají, a úplné informace o jejich zpracování. Rozhodl tak rakouský úřad pro ochranu osobních údajů. Na rozhodnutí...

29. srpna 2025  14:05

Firma překvapila zaměstnance. Dostali volno, aby oslavili zásnuby Taylor Swift

Jedna z nejúspěšnějších zpěvaček současnosti Taylor Swift nehýbe jen ekonomikami světa, ale už i pracovní dobou v jedné účetní firmě v americkém Kansasu. Zaměstnanci společnosti H&R Block dostali...

29. srpna 2025  11:28

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

USA zrušily celní výjimku pro zásilky menší hodnoty. Platila téměř 100 let

Spojené státy po asi sto letech ukončily celní výjimku pro balíky z ciziny, která dosud platila na zásilky v hodnotě do 800 dolarů (16 900 korun). Změna začala platit v pátek. Clo se tak nyní...

29. srpna 2025  9:43

Statistici zlepšili odhad ekonomiky. Meziročně stoupla o 2,6 procenta

Tuzemská ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla o 2,6 procenta a proti předchozím třem měsícům o půl procenta, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Růstu pomohly útraty domácností.

29. srpna 2025  9:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.