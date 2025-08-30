V Německu přibylo lidí bez práce, poprvé za deset let jich je přes tři miliony

„Pracovní trh nadále ovlivňuje hospodářská stagnace uplynulých let,“ uvedla šéfka Spolkového úřadu práce Andrea Nahlesová. „Lze však sledovat první náznaky stabilizace,“ dodala. Počet nezaměstnaných se podle agentury DPA nad hranici tří milionů dostal naposledy v únoru 2015. Srpnová čísla byla vyšší naposledy před 15 lety.
Počet nezaměstnaných je tradičně nejvyšší v městských spolkových zemích - v Brémách (11,8 procenta) a Berlíně (10,5 procenta). Nejnižší je na jihu země - v Bavorsku (4,2 procenta) a Bádensku-Württembersku (4,7 procenta).
„Pracovní trh stále vězí v krizi,“ uvedl vedoucí průzkumů hospodářského institutu Ifo Klaus Wohlrabe. „Podniky kvůli stagnujícímu hospodářství postupují opatrně při personálním plánování,“ dodal.
Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.
V minulých dvou letech zaznamenala německá ekonomika pokles. Podle posledního výhledu předních ekonomických institutů letos vykáže růst o 0,3 procenta a v příštím roce o 1,5 až 1,7 procenta. V těchto prognózách ale ještě nejsou zahrnuty dopady obchodní dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy, která zavádí patnáctiprocentní cla na dovoz z EU do USA. Spojené státy jsou největším obchodním partnerem Německa.