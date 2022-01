Každý by měl v 18 letech dostat 20 tisíc eur, říkají němečtí vědci

Podle vědců z Německého institutu pro ekonomický výzkum (DIW Berlin) by měl každý německý občan od státu dostat k 18. narozeninám částku 20 000 eur (zhruba 489 000 Kč), a to zcela bez závazků. Finanční obnos by měl sloužit ke vzdělávání, jako záloha na nemovitost nebo k zahájení podnikání, píše deník Deutsche Welle.

Každý rok v Německu dosáhne dospělosti 750 000 obyvatel. Pro stát by to znamenalo vynaložit přibližně 22,6 miliardy eur ročně (553 miliard Kč). Podle ekonomů by stát finance mohl získat prostřednictvím zvýšení dědické daně, zavedením daně pro ultrabohaté a reformou majetkových daní.

Rostoucí nerovnost

„Pokud skutečně chceme v dohledné době vytvořit prosperitu pro každého, pak bychom měli snížit vysokou úroveň majetkové nerovnosti přerozdělováním, a to tím, že dáme polovině obyvatel, která nic nevlastní, základní dědictví,“ napsal v návrhu daňový expert think-tanku Stefan Bach.

Experti z DIW upozorňují na rostoucí nerovnost, co se bohatství týče. Nejbohatších 10 procent německých obyvatel vlastní 67 procent veškerého majetku v zemi, nejbohatší procento pak asi 35 procent. Naopak chudší polovina společnosti vlastní zhruba procento veškerého majetku.

Podle Bacha by Giniho koeficient, který se využívá zejména k vyjádření rozložení bohatství ve společnosti, poklesl o 5 až 7 procent. Bohatství nejchudší poloviny obyvatelstva by se mohlo zvýšit o 59 až 94 procent.