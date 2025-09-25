„Mnichov po dvacáté hodině“ začíná video, v němž žena opatrně otevírá sáček chipsů. Reaguje tím na poněkud bizarní rozhodnutí mnichovského okresního úřadu (KVR). Ten nařídil, že od poloviny srpna musí pět kiosků v okolí mnichovské univerzity přestat prodávat brambůrky po osmé hodině večer a pivo po desáté. Opatření odůvodnili nutností snížit hluk a nepořádek v okolí.
Kiosky mají v Německu specifické postavení. Kvůli zákonu Ladenschlussgesetz jsou supermarkety (až na některé výjimky) otevřené od šesti do dvaceti hodin. K pozdějším nákupům se pak využívají právě kiosky, na které se regulace nevztahuje.
Pro mladé lidi navíc představují i levnější alternativu k barům, a tak právě ve večerních hodinách bývají tržby nejvyšší. Se zákazem se ovšem věci mění.
Bez piva jen dva týdny
Vlny nesouhlasu především ze strany studentů i samotných provozovatelů na sebe nenechaly dlouho čekat. Svobodná demokratická strana nařízení označila za nadměrnou regulaci a recesistická Die Partei dokonce uspořádala demonstraci.
Zákaz prodeje piva tak úřady následně pozastavily už dva týdny po jeho zavedení. Chipsy ovšem zatím milost nedostaly. Místostarosta Dominik Krause tvrdí, že mladí lidé ve městě potřebují zázemí, ale neznamená to, že by úřady na stížnosti místních zapomněly.
„Zájmy obyvatel jsou zcela oprávněné a je nepřijatelné, když jsou chodníky pokryté rozbitým sklem a dvorky či vchody se používají jako toalety,“ postěžoval si portálu Süddeutsche Zeitung.
Studenti to vidí podle agentury DPA jinak. Chipsy prý zasytí lépe než sladkosti a k pivu se hodí víc, říká jeden z nich. Také jeden z místních obyvatel, Stefan Mödl, považuje časový limit prodeje chipsů za nesmysl. „Sotva se konečně objevily večerky i v Mnichově, už se zase zakazují nebo omezují. Když nemáte rádi tenhle univerzitní ráz, tak se sem prostě nestěhuje.“
„Tohle město se také mění a je potřeba brát ohled i na mladé lidi, kteří sem přicházejí a chtějí tu žít,“ myslí si Ole Dietzmann, jeden z místních obyvatel. „Ti si kupují pivo a chipsy v kiosku a nejdou na večeři do luxusní italské restaurace, kde malé pivo stojí pět eur.“