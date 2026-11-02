Německo má poloprázdné zásobníky plynu, do zimy vstupuje bez plánované rezervy

Německo nesplní stanovený cíl pro naplnění zásobníků zemního plynu na začátku listopadu. Vláda by proto měla přehodnotit současný systém a zajistit, aby byly zásoby před dalšími zimami dostatečné, vyzval německý svaz provozovatelů zásobníků plynu INES.
Podle údajů organizace Gas Infrastructure Europe byly německé zásobníky v pátek naplněné z 61,17 procenta. INES uvádí aktuální celostátní úroveň 61,5 procenta. Podle původních plánů měly zásoby k 1. listopadu dosahovat nejméně 80 procent kapacity. Podle agentury Bloomberg ministerstvo hospodářství připustilo, že stanoveného cíle se dosáhnout nepodaří.
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Německo se tak ocitá v méně příznivé pozici před obdobím zvýšené spotřeby, kdy domácnosti i podniky potřebují více plynu na vytápění. Země má navíc nižší zásoby než Evropská unie jako celek, jejíž zásobníky byly podle Bloombergu naplněné v průměru zhruba ze 75 procent.
„Nedosahování cílových úrovní ukazuje, že plnění zásobníků plynu pro budoucí zimy je třeba zajistit pomocí závaznějších dohod,“ uvedl šéf svazu INES Sebastian Heinermann. Vyzval k bezodkladnému projednání konkrétních opatření, která by bylo možné co nejrychleji zakotvit v zákoně.
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Svaz uvítal ochotu spolkového ministerstva hospodářství a energetiky jednat o povinnostech dodavatelů v souvislosti s využíváním zásobníků. Podle INES současná situace ukazuje, že dosavadní pravidla nezaručují dostatečnou připravenost na zimu a je potřeba zavést účinnější mechanismy.
Drahý plyn odrazuje od plnění zásobníků
Za nízkými zásobami stojí především prudký růst cen zemního plynu. Ten souvisí s válkou s Íránem a narušením globálního obchodu s energiemi. Nejistota ohledně dalšího vývoje konfliktu komplikuje nákupy plynu a zvyšuje náklady na vytváření zásob.
Plnění zásobníků během letních měsíců se kvůli vysokým cenám stalo ekonomicky nevýhodným. Německo se v posledních týdnech snažilo situaci zlepšit a navýšit nákupy prostřednictvím státní energetické společnosti SEFE, ani toto úsilí však nebude stačit k dosažení stanoveného cíle.
Velkoobchodní ceny zemního plynu pro evropský trh se letos výrazně zvýšily. Evropské futures minulý týden překročily hranici 100 eur za megawatthodinu, což se stalo poprvé od roku 2022. Na začátku roku se přitom cena pohybovala pod 30 eury za MWh.
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Přestože ceny zůstávají pod rekordními hodnotami z předchozí energetické krize, při přetrvávajících problémech s dodávkami mohou zůstat vysoké. To by zvýšilo náklady domácností i podniků a dále prohloubilo tlak na životní úroveň Evropanů.
„Vstup do této zimy s rekordně nízkými zásobami znamená, že Evropa je vystavena mimořádným výkyvům na globálním trhu se zkapalněným zemním plynem (LNG) a bude muset přímo soupeřit s asijskými giganty, jako jsou Čína a Japonsko, o flexibilní dodávky z USA,“ upozornila Anise Ganboldová, vedoucí výzkumu globálních energetických trhů a vodíku ve společnosti Aurora Energy Research.
Výrobu elektřiny může omezit bezvětří
Situaci mohou v nejbližších dnech zkomplikovat také předpovědi počasí. Podle Bloombergu má Německo a další části Evropy zasáhnout ochlazení, které zvýší potřebu vytápění. Průměrné teploty v Berlíně, Frankfurtu nad Mohanem a Mnichově mají podle meteorologa Matthewa Drosse ze společnosti Vaisala klesnout dva až čtyři stupně Celsia pod dlouhodobý normál. Na jihu a východě Německa mohou teploty klesnout pod bod mrazu.
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Dalším rizikem je předpokládané období slabého větru a zatažené oblohy. Tento jev, označovaný v němčině jako Dunkelflaute, omezuje výrobu elektřiny z větrných a solárních zdrojů. Pokud by se chladné počasí spojilo s nízkou produkcí obnovitelné energie, mohlo by to zvýšit tlak na ostatní zdroje elektřiny a energetickou infrastrukturu.
Vláda nedostatek plynu neočekává
Německé úřady přesto tvrdí, že země má dostatečné možnosti, jak zimní poptávku pokrýt. Šéf Spolkové agentury pro sítě Klaus Müller uvedl, že pro zajištění dodávek již není nezbytné splnit stanovené cíle naplněnosti zásobníků.
Německo může podle něj využívat také terminály pro dovoz LNG umožňující přivážet plyn po moři. Vláda zároveň upozorňuje na širší spektrum dodavatelů a propojení s evropskou energetickou sítí.
„Zásoby plynu by měly zemi umožnit zimu zvládnout a zdroje dodávek jsou nyní mnohem rozmanitější než na začátku energetické krize,“ uvedla mluvčí německého ministerstva hospodářství v reakci na dotaz Bloombergu.
Plyn do Německa proudí zejména plynovody z Norska, přes terminály LNG a od evropských sousedů. „Německo je úzce propojeno s evropskou soustavou pro přepravu plynu,“ dodala mluvčí.
Nízký stav zásob tak podle vlády automaticky neznamená, že domácnostem nebo průmyslu hrozí přerušení dodávek. Menší zásoby ovšem snižují rezervu pro případ mimořádně chladného počasí nebo dalšího narušení dovozu.
Müller zároveň upozornil na růst cen. „To si bohužel musí všichni zákazníci uvědomit,“ prohlásil.
Pro srovnání české zásobníky plynu jsou naplněné na 77 procent, loni touto dobou to bylo přes devadesát procent.
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Naplněnost zásobníků