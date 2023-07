Němci prosebně vzhlížejí i k Čechům. Po konci jádra jim chybí elektřina

Nestabilita obnovitelných zdrojů a absence jádra přidělává Německu vrásky na čele. I spolkový ministr hospodářství Robert Habeck přiznal, že Němci jsou momentálně závislí na energii ze zahraničí. Za prvních 163 dnů letošního roku Němci importovali 8657 gigawatthodin elektrické energie, což znamená, že 70 ze 163 dnů letošní roku využívali Němci dovezenou elektřinu.

„Podle veřejně dostupných údajů se Německo místo vývozce elektřiny stalo jejím dovozcem. Tento efekt velmi pravděpodobně souvisí s ukončením výroby jaderné energie na německém území,“ uvedl deníku Bild devětapadesátiletý profesor André Thess.

Před úplným ukončením výroby německé jaderné, a tedy v období mezi letošním lednem a polovinou dubna, bylo do Německa dovezeno 1945 gigawatthodin elektrické energie. Němci tak v tomto období využívali dovezenou energii jen ve 23 dnech ze 106, což bylo mnohem méně než v nadcházejících týdnech.

Poradce německého ministra Habecka se snaží veřejnost uklidňovat a tvrdí, že rostoucí dovoz elektrické energie není do budoucna důvodem k obavám. „Elektrická energie by se v rámci Evropy měla vyrábět tam, kde jsou pro to ty nejlepší podmínky,“ uvedl Jens Südekum v rozhovoru pro deník Bild.

Jen Südekum zároveň dodal, že by Němci měli zapracovat na ještě rychlejším rozšiřováním obnovitelných zdrojů. Zmínil kupříkladu výstavbu větrných elektráren v Severním moři nebo budování velkých solárních farem na jihu Evropy. Ačkoliv by se v obou těchto případech nejspíš německý dovoz elektřiny zvýšil, tak podle Südekuma to nevadí.

Zcela jinak to ale vidí jiní němečtí politici. „Habeck ohrožuje pozici Německa jako silné průmyslové oblasti. Místo zelené ideologie potřebujeme bezpečnou a cenově dostupnou elektřinu. Místo toho, abychom ji v Německu vyráběli, jsme nyní závislí na energii z Francie,“ myslí si poslanec Stefan Müller ze strany CSU.

Dostupná data zároveň ukazují, že od poloviny května do poloviny června byla německá výroba elektrické energie druhou nejšpinavější v celé Evropské unii. Jedna vyrobená kilowatthodina elektřiny v Německu vyprodukovala 472 gramů skleníkových plynů, což bylo o 25 gramů více než v České republice. Hůře než Němci si v tomto období vedli jen Poláci, kteří se ale dlouhodobě spoléhají hlavně na vlastní fosilní zdroje.

