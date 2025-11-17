Státní zájem, Němci znovu povolí vývoz zbraní do Izraele

Současné exportní restrikce vyhlášené kancléřem Friedrichem Merzem se týkají těch zbraní, které mohl Izrael použít při své tehdejší ofenzivě v Pásmu Gazy.
Jejich zrušení odůvodnil Kornelius mimo jiné příměřím mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás, které platí od 10. října a které se podle něj „v posledních týdnech stabilizovalo“. Zmínil také snahy o dosažení trvalého míru a zvýšené dodávky humanitární pomoci do Pásma Gazy. Berlín bude podle mluvčího nyní vývoz zbraní opět posuzovat případ od případu.
Německo je jedním z nejbližších spojenců Izraele a jeho bezpečnost a existenci označuje za svůj státní zájem. Restrikce na vývoz zbraní do Izraele však přišly poté, co izraelský bezpečnostní kabinet v srpnu schválil převzetí vojenské kontroly nad městem Gaza. Němečtí vládní představitelé ofenzivu kritizovali a vyjadřovali znepokojení nad utrpením civilistů v Gaze.
Spolková vláda od začátku srpna schválila zbrojní dodávky do Izraele za nejméně 2,46 milionu eur (59,8 milionu Kč), uvedla začátkem října DPA. Podle kabinetu se však nejednalo o válečné zbraně. Od 1. ledna do 8. srpna, kdy vláda vyhlásila exportní omezení, vydalo Německo povolení pro zbrojní vývoz do Izraele v hodnotě 250 milionů eur (přes šest miliard Kč).
Válka v Pásmu Gazy začala 7. října 2023 útokem Hamásu na Izrael, při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí, většinou civilistů, a přes 250 lidí unesli. Následně Izrael zahájil ofenzivu do Pásma Gazy, kde podle palestinských zdrojů zahynulo přes 69 000 lidí, většinou civilistů. Velké části pásma byly zcela zničeny.