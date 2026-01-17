Němci stále nosí na výměnu miliony marek. I čtyřiadvacet let po zavedení eura

Ačkoliv se v sousedním Německu už od roku 2002 platí eurem, ovyvatelé doma stále schraňují miliardy marek. Jen v loňském roce si Němci nechali vyměnit 53,1 milionů marek, za které obdrželi 27 milionů eur (asi 650 milionů korun), vyplývá ze statistik německé centrální banky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Již neplatné marky Němci nacházejí během rekonstrukcí svých domů nebo je získávají třeba během dědických řízení. Ačkoliv neomezená možnost výměny marek za eura platí v Německu již od zavedení společné evropské měny, řada Němců o tom ani dnes stále nemá tušení, píše portál BR24.

Nejvíce se o výměnu loni žádalo v Bavorsku. Ze dvou třetin šlo o bankovky, z jedné pak o mince. Směnný kurz je pevně stanoven na 1 euro za 1,95583 německé marky a služba je bezplatná. Zájemci mají možnost o výměnu požádat ve všech 31 pobočkách německé centrální banky po celé zemi.

Jakmile se staré bankovky dostanou do centrální banky, pracovníci je hned skartují. Mince míří do jedné z pěti německých mincoven, kde jsou roztaveny pro další použití.

Ve Francii nebo v Řecku už směna není možná

Německá centrální banka neplánuje, že by bezplatný proces směny původní národní měny ukončila. Tím se odlišuje od řady jiných centrálních bank v EU. Podobný přístup totiž v eurozóně nyní zaujímá jen šest dalších zemí. Kromě Bulharska, které přijalo euro teprve na Nový rok, jsou to Rakousko, Irsko, Estonsko, Lotyšsko a Litva.

Jiné ekonomiky už proces výměny své staré měny na euro ukončily. Francie v roce 2008, Řecko o další čtyři roky později. Některé členské země eurozóny pak umožňují pouze částečnou směnu: Belgie, Chorvatsko, Slovensko, Slovinsko a Lucembursko směnu umožňují u bankovek, ale nikoliv u mincí.

I téměř 25 let po zavedení eura zůstává v Německu stále mezi lidmi 12,1 miliard marek. Podle dostupných statistik jde o 162 milionů bankovek a 12 miliard mincí. Dominantní část těchto peněz se však zpět do německé centrální banky však pravděpodobně už nikdy nevrátí.

Někteří lidé marky schraňují z nostalgických důvodů, pro jiné mají sběratelskou hodnotu. Nemalá část v minulosti skončila i v zahraničí, kam ji odvezli turisté.

Německo nedá na hotovost dopustit

Němci hotovost dlouhodobě milují. Země se totiž ve srovnání s dalšími zeměmi Evropské unie nachází i na čele žebříčku, kde se hotovost nejvíce používá k nákupům zboží a služeb. V roce 2024 tento podíl převyšoval dokonce hranici 58 procent.

Němci se tak výrazně odlišují třeba od Švédů či Finů a dalších národů na severu Evropy. Tam totiž hotovost už téměř nevyužívají. Ačkoliv podíl hotovostních plateb v Německu od koronavirové pandemie každoročně mírně klesá, stále zůstává ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi nadprůměrný, uzavírá portál BR24.

