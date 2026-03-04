České firmy vývoj německé ekonomiky sledují s napětím, protože Německo je jejich největším obchodním partnerem. Případné zhoršení německé kondice by znamenalo pokles zakázek pro tuzemské podniky.
Prudký růst cen ropy a plynu, způsobený zejména obavami z narušení dodávek z Blízkého východu, může i v Německu vytvářet tlak na růst cen, uvedl pro agenturu DPA člen vedení Svazu německého průmyslu Wolfgang Niedermark. „Zatím se však nepředpokládá, že by to hospodářské oživení v Německu a v Evropě ohrozilo,“ dodal.
Světu hrozí další inflační vlna. V Evropě by byla výraznější než jinde, varují analytici
Podle německé ministryně hospodářství a energetiky Katheriny Reicheové v Německu v krátkodobém horizontu nehrozí žádné problémy s dodávkami energetických surovin, které jsou ve velké míře diverzifikované.
Konflikt na Blízkém východě vedl k omezení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, kterým prochází asi pětina globálních dodávek ropy a zhruba třetina globálních dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG).
„Dlouhodobé uzavření či omezení této námořní trasy by mělo značné dopady na dodavatelské řetězce a ceny,“ připouští Niedermark. Hrozbou je podle něj spíše nárůst cen energetických surovin a nákladů na jejich dopravu než jejich fyzický nedostatek.
Německo příští rok očekává mírný růst
Německá ekonomika vloni poprvé za poslední tři roky vzrostla, hrubý domácí produkt (HDP) se ale zvýšil pouze o 0,2 procenta. V letošním roce počítá německá vláda se zrychlením růstu na jedno procento.
Íránská válka by mohla znovu otevřít debatu o ruském plynu, zní z Norska
Německé akcie tento týden v reakci na nejnovější vývoj na Blízkém východě výrazně oslabily. Hlavní index frankfurtské burzy DAX za pondělí a úterý ztratil celkově zhruba šest procent.
Německo je největší ekonomikou v Evropě a zároveň největší obchodní partner České republiky. Řada českých firem je proto na výkonu německého hospodářství závislá.