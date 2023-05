V Německu to vře. Ministr chce dotovat elektřinu firmám dalších sedm let

Podle Habecka je zastropování cen pro chemičky, ocelárny, sklárny a další energeticky náročné firmy nezbytné, protože jinak kvůli drahým energiím nebudou moct konkurovat rivalům ze Spojených států a Číny. Ministr hospodářství se obává, že se fabriky začnou přesouvat za hranice Německa i Evropy.

Asociace chemických provozů VCI Habeckův plán uvítala, podle ní jde o game-changer na poli mezinárodní konkurenceschopnosti. Méně nadšení ovšem projevují Habeckovi koaliční partneři. V článku pro deník Handelsblatt ministr financi Christian Lindner uvedl, že by bylo zastropování cen ekonomicky nerozumné.

„Na tento projekt nejsou k dispozici žádné finanční prostředky,“ reagoval Lindnerův tiskový mluvčí krátce poté, co ministerstvo hospodářství svůj plán zveřejnilo.

Německo versus Česko V Německu mají aktuálně velké firmy zastropovanou cenu elektřiny na 13 centech za kilowatthodinu bez DPH, to jsou v přepočtu tři koruny.

tři koruny. V Česku je strop nastaven na pěti korunách za kilowatthodinu bez DPH.

V celé Evropské unii jsou zároveň stanovené konkrétní částky, které mohou jednotlivé typy velkých podniků na stropech ušetřit. V konečném důsledku by tak německá chemička neměla být zvýhodněna proti té české.

Habeckův resort vyčíslil, že by opatření stálo německou spolkovou pokladnu 25 až 30 miliard eur (585 až 702 miliard korun). „Habeck vlastně doporučuje, aby daňoví poplatníci dotovali některé z největších německých znečišťovatelů,“ podotkl k tomu německý web Deutsche Welle.

K ministru financí Lindnerovi se přiklonil i kancléř Olaf Scholz. Klíčem ke snížení cen elektřiny je spíš zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů než dotační politika, myslí si kancléř.

„Víme, že budeme mít nižší ceny elektřiny než dnes, jakmile dosáhneme našeho cíle, tedy jakmile obnovitelné zdroje převládnou ve výrobě elektřiny v Německu,“ cituje Scholze agentura Reuters. „Již dnes existují regiony, v nichž je výroba elektřiny tak levná, jak chceme, aby průmyslové provozy mohly obstát v globální konkurenci bez dotací,“ dodal kancléř.

Dopad pro české firmy

Habeckovy plány by mohly být v rozporu s unijními pravidly o hospodářské soutěži. Pokud by totiž německé firmy měly cenu elektřiny dlouhodobě zastropovanou, zvýhodnilo by je to například proti českým podnikům a společnostem z dalších evropských zemí.

A jestliže německý resort financí říká, že na dlouhodobé dotování cen nejsou v tamní státní kase prostředky, pro Českou republiku to platí dvojnásob. Ta naopak nyní hledá peníze, jimiž by mohla zalepit díry v rozpočtu. Na další rozšiřování deficitu není prostor.

Habeck se i přesto nevzdává. Jeho ministerstvo uvedlo, že zahájí konstruktivní diskusi s Evropskou komisí ohledně hospodářské soutěže. Zároveň vyzvalo k vytvoření širší evropské strategie na pomoc energeticky náročných odvětví.