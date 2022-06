Jaderná energetika jako německé dilema. Zelení ji i přes krizi odmítají

Pokud se v dohledné době zastaví dodávky ruského zemního plynu do států Evropské unie, nastane podle analytiků velice pravděpodobně hospodářské recese. Týkala by se i sousedního Německa, které je na ruských fosilních palivech dlouhodobě velmi závislé. Politici této země proto nyní v oblasti energií zvažují všechny možné náhradní alternativy, a to včetně jaderné energetiky.