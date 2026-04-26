Výkonnost německého průmyslu pokulhává už od koronavirové pandemie. I proto nyní prochází nejdelším obdobím hospodářské stagnace od druhé světové války. Odpovědí na toto strádání má být rozsáhlé přezbrojení Evropy, v jehož čele by země ráda stála, píše The Wall Street Journal.
Data ukazují, že každý měsíc v německém průmyslu zanikne 15 tisíc pracovních míst. Trpí především automobilky, které ještě donedávna byly symbolem hospodářského úspěchu. Zisk společnosti Mercedes-Benz se loni meziročně propadl o 49 procent. Podobný pokles zaznamenala i automobilka Volkswagen, druhý největší výrobce aut na světě.
Průmysl se stále podílí zhruba pětinou na výkonu německého hospodářství. Čím dál větší význam naopak získává sektor služeb, který dnes tvoří přibližně 70 procent německého HDP. Vláda ale avizuje, že nevyužité průmyslové provozy a volné výrobní kapacity chce přesunout do obranného průmyslu, který by se v dalších letech měl stát novou páteří ekonomiky.
Z civilní výroby vojenská
Německo reaguje na již několik let trvající ruskou válku na Ukrajině i měnící se přístup Spojených států. „Evropa musí být schopna se sama bránit,“ uvedla před několika dny německá ministryně hospodářství Katherina Reicheová. Splnění tohoto úkolu podle ní musí znamenat i vybudování silného obranného průmyslu.
Ministerstvo hospodářství proto v současné době podporuje také platformu propojující tradiční zbrojařské firmy s podniky z jiných sektorů. I tyto kroky mají pomoci k tomu, aby se co nejdříve podařilo přeměnit civilní výrobu na vojenskou.
Společnost Volkswagen má jednat s izraelskými firmami o výrobě komponentů pro systém protivzdušné obrany Iron Dome od roku 2027. Počítá se i s tím, že se v Německu v dalších letech začnou vyrábět střely systému Patriot. Řada zbrojařských firem dokonce zavádí i třetí směny, aby zvýšila výrobu munice a zbraní, a to i pro Ukrajinu.
Díky armádní výrobě se nemusí propouštět
Změny jsou patrné také u společnosti Schaeffler, která se dlouhodobě řadí mezi největší světové dodavatele dílů pro automobilky po celém světě. Firma v minulosti proslula hlavně pro svou výrobu převodovek, ložisek či pohonných systémů. Nyní se ale pouští do výroby nejrůznějších komponentů pro vojenské letectví, do produkce systémů pro obrněná vozidla či motorů pro drony. „Cílem je, aby z obrané divize v dalších letech pocházela asi desetina našich tržeb,“ řekl před několika dny šéf společnosti Klaus Rosenfeld.
Podobné je to i v případě společnosti Deutz, která již 162 let vyrábí spalovací motory. Ještě v roce 2022 se zdálo, že firmu nečeká ideální budoucnost. Místo propouštění se ale společnost rozhodla vsadit na obrannou výrobu a dnes se zaměřuje i na produkci pohonů pro obrněné vozy. Hlavně proto tržby této firmy loni meziročně stouply o 15 procent, uzavírá The Wall Street Journal.