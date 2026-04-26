Evropa musí být schopna se bránit. Německo zachraňuje ekonomiku zbrojařskou výrobou

  15:00
Německo v minulých letech ekonomicky těžilo z modelu postaveného především na strojírenství a automobilovém průmyslu. Tato strategie se však nyní otřásá v základech. Berlín doplácí na tvrdou konkurenci z Číny, slábnoucí globální poptávku i rostoucí geopolitickou nejistotu. I proto se dnes země postupně mění ve zbrojovku Evropy a místo aut se stále více zaměřuje na výrobu zbraní, munice a dalších vojenských technologií.
Výkonnost německého průmyslu pokulhává už od koronavirové pandemie. I proto nyní prochází nejdelším obdobím hospodářské stagnace od druhé světové války. Odpovědí na toto strádání má být rozsáhlé přezbrojení Evropy, v jehož čele by země ráda stála, píše The Wall Street Journal.

Data ukazují, že každý měsíc v německém průmyslu zanikne 15 tisíc pracovních míst. Trpí především automobilky, které ještě donedávna byly symbolem hospodářského úspěchu. Zisk společnosti Mercedes-Benz se loni meziročně propadl o 49 procent. Podobný pokles zaznamenala i automobilka Volkswagen, druhý největší výrobce aut na světě.

Státní zájem, Němci znovu povolí vývoz zbraní do Izraele

Průmysl se stále podílí zhruba pětinou na výkonu německého hospodářství. Čím dál větší význam naopak získává sektor služeb, který dnes tvoří přibližně 70 procent německého HDP. Vláda ale avizuje, že nevyužité průmyslové provozy a volné výrobní kapacity chce přesunout do obranného průmyslu, který by se v dalších letech měl stát novou páteří ekonomiky.

Z civilní výroby vojenská

Německo reaguje na již několik let trvající ruskou válku na Ukrajině i měnící se přístup Spojených států. „Evropa musí být schopna se sama bránit,“ uvedla před několika dny německá ministryně hospodářství Katherina Reicheová. Splnění tohoto úkolu podle ní musí znamenat i vybudování silného obranného průmyslu.

Místo aut rakety. Volkswagen zachraňuje významnou továrnu a pracovní místa

Ministerstvo hospodářství proto v současné době podporuje také platformu propojující tradiční zbrojařské firmy s podniky z jiných sektorů. I tyto kroky mají pomoci k tomu, aby se co nejdříve podařilo přeměnit civilní výrobu na vojenskou.

Společnost Volkswagen má jednat s izraelskými firmami o výrobě komponentů pro systém protivzdušné obrany Iron Dome od roku 2027. Počítá se i s tím, že se v Německu v dalších letech začnou vyrábět střely systému Patriot. Řada zbrojařských firem dokonce zavádí i třetí směny, aby zvýšila výrobu munice a zbraní, a to i pro Ukrajinu.

Díky armádní výrobě se nemusí propouštět

Změny jsou patrné také u společnosti Schaeffler, která se dlouhodobě řadí mezi největší světové dodavatele dílů pro automobilky po celém světě. Firma v minulosti proslula hlavně pro svou výrobu převodovek, ložisek či pohonných systémů. Nyní se ale pouští do výroby nejrůznějších komponentů pro vojenské letectví, do produkce systémů pro obrněná vozidla či motorů pro drony. „Cílem je, aby z obrané divize v dalších letech pocházela asi desetina našich tržeb,“ řekl před několika dny šéf společnosti Klaus Rosenfeld.

Poptávka po zbraních roste. Rheinmetall otevřel největší muniční továrnu v Evropě

Podobné je to i v případě společnosti Deutz, která již 162 let vyrábí spalovací motory. Ještě v roce 2022 se zdálo, že firmu nečeká ideální budoucnost. Místo propouštění se ale společnost rozhodla vsadit na obrannou výrobu a dnes se zaměřuje i na produkci pohonů pro obrněné vozy. Hlavně proto tržby této firmy loni meziročně stouply o 15 procent, uzavírá The Wall Street Journal.

Bez obřích datacenter Evropu převálcují USA i Asie. Staví se i v ČR

Nejčtenější

Nejdražší byt světa patří nejbohatšímu muži Ukrajiny. Podnikatel za něj dal miliardy

Budova s názvem Le Renzo v nové monacké čtvrti Mareterra (20. února 2026)

Nejbohatší muž Ukrajiny Rinat Achmetov si pořídil jeden z nejdražších bytů světa. Luxusní apartmán v nové monacké čtvrti Mareterra má pět podlaží, dvacet jedna místností, osm parkovacích míst a...

Írán opět zastavil ropnou tepnu. Dvě lodě v Hormuzském průlivu zasáhla palba

Sledujeme online
Hormuzský průliv

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo velitelství íránských ozbrojených sil. Úžina zůstala otevřena méně než 24 hodin. Nejméně...

Leo Express představil repasovanou soupravu Talgo. Již brzy se vydá na Slovensko

Z Hlavního nádraží ve směru Slovácko a Bratislava vyjel nový vlak Leo Express,...

Společnost Leo Express ve čtvrtek jízdou na trase Praha–Bratislava představila repasované vlaky, které od konce dubna plánuje využívat na páteřní trase mezi Českem a Slovenskem. Soupravy s pasivním...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil kníže Schwarzenberg, našel nového majitele

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, změnil vlastníka. Barokní stavbu od loňského roku prodávala realitní kancelář Svoboda &...

Kultovní výbava horalů. České batohy vyrábějí ručně, inovovat nepotřebují

Premium
V nenápadném domě u Brna vznikají legendární batohy Gemma, které před víc jak...

V nenápadném domě u Brna vznikají legendární české batohy, které před víc než 40 lety od základu změnily horskou turistiku. Reportér magazínu Víkend DNES se podíval přímo do dílny firmy Gemma.

Vodopád, zahrady či trampolíny. Proč je singapurské letiště nejlepší na světě

Čtyřicetimetrový vnitřní vodopád Jewel Rain Vortex na letišti Changi v...

Singapurské letiště Changi jmenovala letecká ratingová společnost Skytrax tím nejlepším pro rok 2026. Stalo se tak celkem počtrnácté, co letiště na jihovýchodu Asie titul vyhrálo. Podle britské BBC...

Pizza za padesát korun, víno za třináct. Tyto japonské restaurace od 70. let nezdražily

Japonský řetězec restaurací Saizeriya. (24. září 2025)

Japonský řetězec restaurací Saizeriya si vybudoval pověst podniku, kde se lze najíst za částky, které v jinak drahém Tokiu působí nemyslitelně. Od 70. let totiž téměř nezměnil ceny. Jenže model...

Desítky tisíc tun textilu končí v poušti Atacama. Chile zoufale hledá řešení

Podle odhadů končí až 39 tisíc tun textilu ročně v chilské poušti Atacama. (27....

Oblečení, které má dostat druhou šanci, neskončí vždy tam, kde by mělo. Ačkoliv Chile patří mezi největší dovozce použitého oblečení na světě a dává tak práci místním, s jeho přebytky se zemi...

Roboti už nakukují i do domácností. Učí se uklízet i vázat kytice

Robot čínské společnosti X Square aranžuje květiny do vázy. (21. dubna 2026)

Na úterní přehlídce nejmodernějších robotů čínské společnosti X Square Robot se pozvaným hostům naskytl neobvyklý výjev. Humanoidní stroje se pustily do netradičních úkolů a sbíraly odpadky nebo...

Kultovní výbava horalů. České batohy vyrábějí ručně, inovovat nepotřebují

Premium
V nenápadném domě u Brna vznikají legendární batohy Gemma, které před víc jak...

V nenápadném domě u Brna vznikají legendární české batohy, které před víc než 40 lety od základu změnily horskou turistiku. Reportér magazínu Víkend DNES se podíval přímo do dílny firmy Gemma.

Nechceme skončit jako Barcelona. V Athénách bojují proti novým hotelům

Zástupy turistů na Parthenonu v Aténách v Řecku (13. března 2026)

Řecká metropole zvažuje, jak přistoupit k masivnímu nárůstu turismu. Jednou z možností je vedle platného omezení krátkodobých pronájmů i zmrazení licencí pro nové hotely. Opatřením by se tak Athény...

Soukromí zdravotníci se starají o dva miliony lidí ročně. Jejich role poroste

Na tiskové konferenci vystoupili zástupci zakládajících členů asociace ze...

Dnes v Česku připadá zhruba 2,5 pracujícího na jednoho seniora. Do roku 2040 to bude už jen 1,5. Počet lidí starších 85 let má navíc vzrůst 2,4násobně. Současně se za posledních 13 let více než...

Třetina Čechů nakupuje online v noci. Někdy dokonce i z WC, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Češi si rádi svoje online nákupy vyřizují v klidu, pohodlí a v bezpečí, ukázal průzkum mBank. Třetina respondentů například uvedla, že preferuje internetové nakupování v noci. Více než polovina lidí...

Zatímco jiní tratí, indická bavlna zažívá boom. Íránskému konfliktu navzdory

Výrobna bavlněné příze Fiotex Cotspin v indickém Rajkotu (14. dubna 2026)

Zatímco řada indických továren doplácí na výpadky v dodávkách a vyšší náklady spojené s konfliktem na Blízkém východě, výrobci bavlněné příze hlásí nečekaný růst. Čínští odběratelé kvůli narušenému...

Vzhůru do Kanady, velí Američané. Čím dál víc turistů láká tamní příroda i ceny

Vstupní cedule u informačního centra ve městě Tofino v Kanadě (27. května 2025)

Přeshraniční turistika mezi USA a Kanadou se přeskupuje. Zatímco Američanů mířících na sever přibývá, Kanaďanů cestujících do Spojených států výrazně ubývá. Roli hraje slabší kanadský dolar, rostoucí...

Čínský rozvážkový byznys má problém. Kontroloři objevili tisíce falešných prodejců

Starší žena s rouškou na obličeji projíždí kolem rozvozců jídla, kteří čekají...

Razie kontrolorů v Číně mířené na rozvážkové služby odhalily tisíce fiktivních prodejců, kteří v posledních měsících prodali přes 3,6 milionu dortů. Kauzu spustila jediná stížnost nespokojeného...

