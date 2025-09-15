My jsme ti, kteří zaostávají. Němci pracují méně než sousedi, odhalily statistiky

Autor:
Image Němců coby usilovně pracujícího národa začíná brát za své. Země, která byla dlouhá léta synonymem píle, se nyní potýká s ekonomickou a existenční krizí. Potvrzují to i statistiky: ze 38 zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se Německo zařadilo na poslední místo v počtu odpracovaných hodin.

Kancelářská budova společnosti Meßmer Momentum v přístavní čtvrti v Hamburku (19. ledna 2011) | foto: Profimedia.cz

Když se Faeze Hadidiová přestěhovala s manželem před čtyřmi lety z Íránu do Německa, očekávala, že se setkají s extrémní výkonností. „Mysleli jsme, že budeme muset pracovat mnohem déle a mnohem tvrději, abychom splňovali místní standard. Zdá se ale, že lidé tento tlak vůbec necítí,“ svěřila se listu The Washington Post.

Průměrný Řek v loňském roce strávil v zaměstnání 1 898 hodin, Portugalec 1 716 hodin a Ital 1 709 hodin. Průměrný Němec ale odpracoval pouze 1 331 hodin. Minulý týden zde navíc hranice nezaměstnanosti překonala tři miliony lidí. „V posledních dvou letech ekonomika poklesla a je na tom hůř než v roce 2019,“ dodal pro The Washington Post hlavní ekonom ING Germany Carsten Brzeski.

Populace stárne, firmy čelí nedostatku pracovníků. Pomoci má navýšení kvót

„Španělsko roste rychleji, Řecko roste rychleji... Země, které jsme považovali za méně výkonné nám ukazují, jak jsou silné a my jsme ten, kdo zaostává,“ tvrdí výkonný ředitel Konfederace německých zaměstnavatelských asociací a bývalý člen parlamentu Steffen Kampeter.

Zaměstnanci na plný úvazek mají ze zákona nárok na dvacet dní dovolené ročně. Většina z nich ale dostává mnohem víc a mají i velkorysý počet státních svátků.

Podle údajů největší německé zdravotní pojišťovny Techniker Krankenkasse si ale berou ještě v průměru devatenáct dní nemocenské, což je o tři dny více než v období před pandemií. Odborníci to připisují spíš změně kultury než horšímu zdraví. „Nemyslím si, že existují důvody, proč by Němci měli být v porovnání s jinými zeměmi více nemocní,“ řekl výzkumník z Berlínského centra sociálních věd Jonas Jessen.

Život není jen práce

Samozřejmě i méně práce má své výhody. Mnoho přepracovaných Američanů závidí Evropanům několik týdnů dovolené a možnost neodpovídat na emaily, dokud se nevrátí za pracovní stůl.

„Život není jenom o práci,“ svěřil se 27letý student práv Christopher Sitzmann, který v pátek brzy odpoledne nakupoval sportovní potřeby. „Mám rád sport a kupuji si tu plavecké vybavení. V zaměstnání už jsem dneska skončil.“

Odborníci tvrdí, že za malým počtem odpracovaných hodin nestojí lenost, ale strukturální síly, které zejména ženám ztěžují práci na plný úvazek. Podle statistického úřadu Evropské unie pracovalo v roce 2023 na částečný úvazek 48 procent německých zaměstnaných žen. U mužů to bylo jen něco přes deset procent.

Německé ekonomice se stále nedaří. Podle odhadů letos téměř neporoste

Mezi matkami tento podíl představoval dokonce 65 procent. Mnoho škol totiž končí výuku brzy odpoledne a družiny na tom s otevírací dobou nejsou o moc lépe, což rodičům možnost pracovat na plný úvazek ztěžuje. V každé části Německa se navíc na pracující matky pohlíží jinak.

„Studená válka způsobila rozdělení země na západní a východní část. V západním Německu byly zaměstnané matky považovány za špatné. Naopak na východě zákon prakticky vyžadoval, aby oba rodiče pracovali a péče o děti byla dostupná již od útlého věku,“ vysvětluje Jonas Jessen. Dodnes jsou tak matky žijící v bývalém východním Německu zaměstnány na plný úvazek častěji.

Pracovat více a efektivněji

Odborníci se ovšem neshodují, co by zvýšení výkonnosti obyvatel zlepšilo. Někteří tvrdí, že by pomohla lepší a dostupnější péče o děti s delšími provozními hodinami. Podnikatelé jako Kampeter ale chtějí například omezit regulace, byrokracii a zvýšit imigraci.

Jessen naopak prosazuje řešení jako zrušení podávání společného daňového přiznání v případě manželských párů. Mnoho matek by tak mohlo pracovat více hodin za nižší daňovou sazbu.

Podle studie by individuální podávání daňových přiznání zvýšilo nabídku pracovní síly o ekvivalent půl milionu pracovních míst na plný úvazek. Jessen však připustil, že by taková změna byla náročná, protože je vnímaná jako „protirodinná“.

Nizozemsko zkracuje pracovní týden. K trendu se přiklánějí i další země

Trend se na mnoha pracovištích ale stále ubírá spíše směrem k preferenci osobního života. V loňském roce provedlo 45 německých firem šestiměsíční experiment, kdy přešly na čtyřdenní pracovní týden. Zaměstnanci tak měli možnost fungovat méně hodin za stejnou mzdu.

„Musíme pracovat více a efektivněji. Se čtyřdenním pracovním týdnem a rovnováhou mezi pracovním a osobním životem nebudeme schopni udržet prosperitu této země,“ prohlásil v květnu kancléř Friedrich Merz po nástupu do úřadu.

Výsledky experimentu ale byly převážně pozitivní. Lidé byli produktivnější, spokojenější a většina zúčastněných společností se proto rozhodla v tomto modelu pokračovat.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti

Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé...

Vysavače, mikrovlnky, ale i auta. Majetek zkrachovalého Okay míří do dražby

Od nábytku a vysokozdvižných vozíků až po vysavače, mikrovlnné trouby či několik automobilů. Příští pátek se bude dražit různorodý majetek zkrachovalého prodejce Okay. Podle znaleckého posudku...

Čekali haléře, přišlo zdražení o koruny. Ceníky pivovaru hospodské zaskočily

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, od 1. října zvýší ceny části svých čepovaných i balených piv. Podle firmy půjde v průměru o 68 haléřů na půllitr, tedy o necelá tři procenta. Jenže v nových...

Na shledanou, Praho! Van Graaf zavírá svůj obchodní dům na Václavském náměstí

Slevy až padesát procent a plakátová rozlučka s Prahou. Tak vypadá po patnácti letech odchod německé značky Van Graaf z českého trhu. Van Graaf zavírá svůj pětipatrový obchodní dům na Václavském...

Velká petrželová pohroma. Místo kořene narostla nať, Poláci viní české semenáře

Polští zemědělci se potýkají s bezprecedentním problémem. Na jejich polích totiž vyrostla místo kořenové petržele listová. Pěstitelé nyní odhadují škody na více než 10 milionů zlotých, tedy asi 57...

My jsme ti, kteří zaostávají. Němci pracují méně než sousedi, odhalily statistiky

Image Němců coby usilovně pracujícího národa začíná brát za své. Země, která byla dlouhá léta synonymem píle, se nyní potýká s ekonomickou a existenční krizí. Potvrzují to i statistiky: ze 38 zemí...

15. září 2025

Nová pojistka proti blackoutu. Elektroauto půjde využít jako záložní zdroj energie

Premium

Baterie elektromobilu by mohla díky speciální nabíječce sloužit i jako záložní zdroj energie pro domácnosti a firmy. Tím by se dalo předejít kolapsu při blackoutu. Technologii, která to umožňuje,...

15. září 2025

Ze státní kasy do Trumpovy kapsy. USA řeší střet zájmů amerického prezidenta

Návštěvy státníků v zahraničí jsou standardně nákladnou položkou a v případě Spojených států to platí dvojnásob. Agentura Bloomberg zmapovala, kam putují vládní výdaje na zajištění bezpečnosti,...

14. září 2025

Nemáme rádi turisty. Norské město se záští k cestovnímu ruchu netají

Do severního Norska cestuje více turistů než kdykoli předtím. Město Tromsø je například nejoblíbenější prázdninová destinace finských turistů a karavanistů. Bohužel ani tito severní sousedi se...

14. září 2025

Klesá úroda, rostou ceny. Klimatická krize trápí i indické čajové plantáže

Indický čaj se ocitá pod tlakem změny klimatu. Sklizeň v Asamu ohrožují sužující vedra i monzunové deště, což vede k rostoucím nákladům a horší kvalitě. Jak keře, tak pěstitelé se proto učí přežívat...

14. září 2025

Vyhozené roušky jako časovaná bomba. Tento odpad nelze ignorovat, varuje studie

Jednorázové roušky se staly jedním ze symbolů koronavirové pandemie. Nyní se ale ukazuje, že coby odpad jde o obrovskou chemickou časovanou bombu, která může mít vážné důsledky na životní prostředí i...

14. září 2025

Německo se připravuje na válku. Reviduje národní zásoby raviol

Německo se obává válečnického Ruska, a proto modernizuje svou armádu, nakupuje zbraně a nabírá vojáky. Uvažuje také o nových strategických zásobách konzervovaných potravin. Tváří v tvář ruské agresi...

14. září 2025

Vzpomínáte na knírek z mléka? Slavná reklamní kampaň se po třiceti letech vrací

Oblíbená reklamní kampaň na mléko Got Milk? zažívá comeback. Po třiceti letech se snaží zákazníky opět přimět k nákupu mléka a mléčných výrobků. Nyní však ve světle faktu, že prodej rostlinných...

14. září 2025

Měla malý stánek s bagetami na nádraží. Tam začal příběh sítě vyhlášených lahůdek

Premium

Dvě desítky poboček, přes 30 let historie, více než 400 zaměstnanců. Libeřské lahůdky se rozjely z nádražního stánku s bagetami ve velký rodinný byznys. Příběh paní Šindelářové a její firmy má pro mě...

14. září 2025

Podzim mění zájem cestovatelů. Odklánějí se od moře a touží po exotice

Podzimní zájem Čechů letos zaznamenal pár nečekaných zvratů. Propadla Amerika a naopak se v prodejích vyšvihlo Japonsko. Jiné trendy zůstávají stabilní: zkraje podzimu dominují evropská města, v...

14. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Lososí sperma ovládlo nejen sociální sítě. Kosmetický trend budí kontroverze

Lososí sperma získává ve Spojených státech na popularitě. I díky sociálním sítím a doporučením celebrit se aplikace tohoto produktu stala nečekaným trendem ve světě krásy. Jihokorejská firma...

13. září 2025

V Jižní Koreji možná porodnost vyřešily firmy. Nabízejí až 1,5 milionu za dítě

Jižní Korea dlouhodobě bojuje s demografickou krizí. Obyvatelstvo asijské země rychle stárne, počet porodů na jednu ženu se loni sice zvýšil, ale jen o tři setiny na 0,75. Do řešení problému se...

13. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.