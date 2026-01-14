„Podpořme domácí výrobu.“ Německý ministr vyzval k evropskému patriotismu

Německý ministr financí Lars Klingbeil ve středu vyzval k nové éře „evropského patriotismu“ s cílem ochránit evropské ekonomické zájmy. Navrhuje například, aby podniky pobírající státní podporu měly za povinnost zachovávat pracovní místa v Evropě a aby veřejný sektor při svých nákupech preferoval zboží vyrobené v Evropě. Informovala o tom agentura Reuters.
Lars Klingbeil, spolupředseda sociálních demokratů (SPD). (19. září 2022)

Lars Klingbeil, spolupředseda sociálních demokratů (SPD). (19. září 2022) | foto: ČTK

Budoucí kancléř a lídr CDU Friedrich Merz a lídři SPD Lars Klingbeil a Saskia...
Vláda bude do Velikonoc. Budoucí německý kancléř Friedrich Merz (CDU) a...
Německý zbrojní koncern Rheinmetall otevřel novou muniční továrnu v Unterlüssu...
Vůdce CSU Markus Söder, budoucí kancléř a vůdce CDU Friedrich Merz a lídři SPD...
Evropa podle Klingbeila musí zásadně přehodnotit svůj postoj, protože tradiční aliance se rozpadají a obchod se čím dál více využívá jako zbraň.

„Potřebujeme více evropského patriotismu,“ uvedl Klingbeil na přednášce v Německém institutu pro hospodářský výzkum (DIW) v Berlíně. „To znamená využívat při veřejných investicích zboží vyrobené v Evropě,“ dodal.

„Transatlantická aliance, jak jsme ji znali, se rozpadá,“ varoval ministr. Upozornil, že nová národní bezpečnostní strategie amerického prezidenta Donalda Trumpa ukazuje, že Spojené státy „se politicky a kulturně odvracejí od Evropy“.

Evropa vzhůru nohama. Bývalí ekonomičtí premianti chřadnou, outsideři bodují

Klingbeilovy výroky přicházejí jen několik dnů poté, co německý prezident Frank-Walter Steinmeier důrazně kritizoval nynější zahraniční politiku Spojených států hovořil o rozpadu hodnot, na kterých je vybudován světový řád.

Ministr upozornil, že obchod se prostřednictvím subvencí, cel a dalších opatření čím dále více využívá jako zbraň, což má negativní dopad na německé hospodářství zaměřené na export.

Německá ekonomika v letech 2023 a 2024 klesala. Spolková vláda sice předpokládá, že vloni se hospodářský růst v Německu obnovil, jeho tempo však odhaduje pouze na 0,2 procenta.

Volkswagen ukončil provoz své slavné továrny v Drážďanech. Čeká ji jiná budoucnost

V letošním roce očekává vláda zrychlení růstu na 1,3 procenta. Předpokládá se, že hospodářský růst v Německu podpoří rozsáhlé vládní investice do obrany a infrastruktury.

„Musíme se stát silnějšími a suverénnějšími, abychom se nestali pouhými pěšáky velmocí,“ uvedl Klingbeil.

Nastínil rovněž strategii zaměřenou na posílení evropské jednoty, diverzifikaci obchodních partnerství a ochranu evropských trhů před nepoctivou konkurencí, píše Reuters.

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Velké korporace začínají propouštět. O práci přijdou desítky tisíc lidí

Budova ústředí společnosti Nestlé USA v Arlingtonu ve státě Washington (23....

Zpomalení globální ekonomiky má negativní důsledky i na největší světové korporace, které kvůli snaze o úsporu nákladů začínají propouštět. Zaměstnanecké škrty v posledních týdnech oznámily třeba...

Konec zábavy v centru Prahy. Nové hračkářství tu nevydrželo ani dva roky

Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech...

Zábavní centrum Playground v centru Prahy před několika dny náhle uzavřelo svou pobočku na ulici Na Příkopě. Návštěvníky na webu či sociálních sítích o tom informovalo až nyní. Prostory, které...

Česká zbrojovka dobyla svět, její zbraně slouží ve více než 60 zemích

Voják z 25. protiletadlového raketového pluku na mezinárodním cvičení s útočnou...

Musí vydržet až 10 tisíc výstřelů za den. Takový byl jeden z testů v extrémně náročném tendru na dodávky nových zbraní pro federální složky v Brazílii. A uspěla Česká zbrojovka z Uherského Brodu ze...

Syndrom nedělní úzkosti. Když je ještě víkend, ale hlava je už v práci

ilustrační snímek

Víkend by měl sloužit především k odpočinku. Jenže většina lidí je mentálně „v práci“ už v neděli, i když skutečná cesta do zaměstnání je čeká až v pondělí. Fenomén takzvaného nedělního blues zažívá...

Odpojíme datová centra, vyhrožuje americký správce sítě. Varuje před krizí

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Americká rozvodná síť pracuje na hranici svých možností. Spotřeba elektřiny totiž stoupá tak rychle, že soustava přestává tento tlak zvládat. Hlavním důvodem je rozmach umělé inteligence a rostoucí...

„Podpořme domácí výrobu.“ Německý ministr vyzval k evropskému patriotismu

Lars Klingbeil, spolupředseda sociálních demokratů (SPD). (19. září 2022)

Německý ministr financí Lars Klingbeil ve středu vyzval k nové éře „evropského patriotismu“ s cílem ochránit evropské ekonomické zájmy. Navrhuje například, aby podniky pobírající státní podporu měly...

Historický moment pro Čínu a Indii. Výroba elektřiny z uhlí konečně klesla

Kouř z uhelné elektrárny nad čínským městem Pin-čou

Výroba elektřiny z uhlí v Číně a Indii poprvé od 70. let klesá. Obě země investovaly do udržitelných zdrojů energie. Historický moment v zemích s největší spotřebou uhlí by mohl podle analýzy přinést...

Odpojíme datová centra, vyhrožuje americký správce sítě. Varuje před krizí

Datové centrum společnosti Amazon Web Services (AWS) v Manassasu ve státě...

Americká rozvodná síť pracuje na hranici svých možností. Spotřeba elektřiny totiž stoupá tak rychle, že soustava přestává tento tlak zvládat. Hlavním důvodem je rozmach umělé inteligence a rostoucí...

Schází nám ambice, říká šéf Deutsche Bank. Varuje před stagnací Německa

Šéf největší německé banky Deutsche Bank Christian Sewing (9. ledna 2026)

Šéf největší německé bankovní společnosti Deutsche Bank Christian Sewing varoval, že Německu hrozí delší období bez hospodářského růstu. K podpoře ekonomiky jsou podle něj zapotřebí nejen rozsáhlé...

Růst online prodejů překonal všechna očekávání. Další vývoj přinese AI

ilustrační snímek

Rok 2025 byl pro české e-shopy velmi úspěšný. Online prodeje meziročně vzrostly o šest procent a celkové obraty dosáhly 206 miliard korun, tím český e-commerce trh podruhé v historii překonal hranici...

Největší krach od covidu. Zbankrotoval americký prodejce luxusu Saks Global

Průčelí vlajkového obchodu Saks Fifth Avenue na Manhattanu v New Yorku (6....

Americký konglomerát Saks Global, který se zaměřuje na prodej luxusního zboží, požádal o ochranu před věřiteli. Jde o jeden z největších bankrotů v maloobchodním sektoru od pandemie covidu-19. Kolaps...

„Ochránce pedofilů,“ vyslechl si Trump v továrně Ford. Reagoval obscénním gestem

Americký prezident Donald Trump hovoří v Detroit Economic Clubu v Michiganu....

Během úterní návštěvy amerického prezidenta v závodu Ford v Michiganu se odehrál incident, jehož nahrávka se začala šířit sociálními sítěmi. Jeden ze zaměstnanců na ní na Trumpa mimo záběr vykřikl:...

Chci, aby podnik řídil manažer. Ministr zemědělství odvolal šéfa státních lesů

dalibor šafařík ředitel lesy čr

Ministr zemědělství Martin Šebestyán odvolal z funkce dosavadního ředitele Lesů ČR Dalibora Šafaříka. Řízením podniku dočasně pověřil výrobně-technického ředitele Libora Strakoše. Jméno nového...

Strnadův zbrojařský holding CSG míří na burzu. Vydá akcie za 750 milionů eur

ilustrační snímek

Holding CSG podnikatele Michala Strnada, který se zaměřuje hlavně na zbrojní průmysl, chce v nadcházejících týdnech vstoupit na burzu v Amsterdamu. Prostřednictvím společnosti CSG B.V. plánuje vydat...

Místa, kde rostou bylinky i sousedské vztahy. Kaufland rozdělí milion na komunitní zahradničení

Za()hrada na Tabuláku v Olomouci je místem setkávání místní komunity v areálu...

Místa, kde se lidé potkávají, pěstují a mluví spolu. Komunitní zahrady se v českých městech stávají přirozeným centrem sousedského života. Právě teď navíc dostávají další šanci vyrůst – startuje nový...

Vojensky sílící Německo trápí Francii. Sama si tak velké výdaje dovolit nemůže

ilustrační snímek

Německo oznámilo, že bude v následujících letech investovat obrovské prostředky do zbrojení. Do roku 2029 na svou obranu vynaloží více než 500 miliard eur, což je v přepočtu asi 12,5 bilionů korun....

Mráz zatížil elektrizační soustavu na maximum, odběry byly rekordní

ilustrační snímek

Česko se v minulých dnech ocitlo v mrazivém sevření. V některých regionech klesaly teploty hluboko pod –15 °C. Přikládalo se do kotlů, ze zásobníků se intenzivně těžil zemní plyn, turbíny...

