Ten pád je opravdu hluboký. Němečtí výrobci hledají cestu z krize

Firma Beckhoff Automation patří mezi takzvaný Mittelstand, tedy vysoce specializované malé a střední podniky, které tvoří 99 procent německých firem, vytvářejí kolem 59 procent pracovních míst v Německu a jsou považovány za „skryté šampiony“ německé ekonomiky, píše BBC.

Schopnost těchto firem dívat se na podnikatelské aktivity v dlouhodobé perspektivě namísto snahy o každoroční vyplácení dividend přispěla k vytvoření silného zpracovatelského sektoru v Německu. Světová ekonomika se však nyní rychle mění a problémy přibývají. „Stále si vedeme dobře, ačkoli ekonomika opravdu zpomalila,“ uvedla Frederike Beckhoffová, manažerka podnikového rozvoje ve společnosti Beckhoff Automation, která je dcerou majitele firmy. „Letošní výsledky se nebudou ani zdaleka blížit těm, kterých jsme dosahovali v posledních třech letech,“ dodala.

Potřebujeme rozhodnutí

Německé podniky v poslední době zasáhlo mnoho problémů, které zahrnují prudký nárůst cen energie po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, vzestup celkové inflace a zostřenou konkurenci z Číny. Firmy si rovněž stěžují na upadající německou infrastrukturu, například často kritizovanou železniční síť. Poukazují také na velkou byrokratickou zátěž, a to na domácí i evropské úrovni, nekonzistentní rozhodování spolkové vlády, vysoké náklady na práci a nedostatek zaměstnanců.

„Poslední tři roky nebyly v Německu snadné,“ uvedl Joachim Ley, šéf společnosti Ziehl-Abegg vyrábějící ventilace a klimatizace. „To, co skutečně potřebujeme, je (vládní) rozhodování, na které se lze spolehnout. Ne otočky o 180 stupňů. Pokud je rozhodnutí spolehlivé, můžete alespoň plánovat a dělat úpravy, i když se vám nelíbí. Tyto otočky kladou na podniky v Německu velkou zátěž,“ dodal.

Německá vládní koalice se minulý měsíc rozpadla a předčasné parlamentní volby by se měly konat 23. února. Již 16. prosince čeká spolkovou vládu hlasování o důvěře. Mezi otočky německé vlády z posledních let patří například odchod od programů na subvencování tepelných čerpadel a elektromobilů, píše BBC.

Čína jako viník?

Řada německých podniků nicméně spatřuje hlavní zdroj svých nesnází v Číně. To se týká zejména automobilek, které čelí slabé poptávce na čínském trhu a zároveň rostoucí konkurenci v důsledku agresivní exportní politiky čínských rivalů. „Od začátku roku 2021 se čínský vývoz elektromobilů zvýšil o 1 150 procent,“ uvedl Cyrus de la Rubia, hlavní ekonom společnosti Hamburg Commercial Bank. „Pokud započítáte všechny automobily, včetně těch s pohonem na fosilní paliva, činí nárůst čínského exportu 600 procent. Ve stejném období se německý vývoz zvýšil o 60 procent. Takže samozřejmě nastávají změny v tržních podílech,“ dodal.

V důsledku tohoto nepříznivého vývoje německá automobilka Volkswagen varovala, že poprvé ve své 87leté historii přikročí k uzavírání domácích továren. To by mohlo vést k zániku desetitisíců pracovních míst v Německu, píše BBC. V říjnu automobilka oznámila, že její zisk se ve třetím čtvrtletí meziročně propadl o 64 procent, a to zejména kvůli poklesu poptávky v Číně. Na pokles čínské poptávky poukazují také němečtí výrobci luxusních automobilů Mercedes-Benz a BMW.

Frederike Beckhoffová uvedla, že výrobci automobilů i celý německý zpracovatelský sektor musejí zvýšit svou konkurenceschopnost. „Opravdu si myslím, že produktivita je něco, co musíme brát skutečně vážně,“ dodala. „Blahobyt, který máme ve většině Evropy, nemůžeme považovat za zaručený,“ prohlásila rovněž.

Podle BBC není pochyb o tom, že rušení pracovních míst a restrukturalizace aktivit bude pro německé výrobce bolestivým procesem. Hans Beckhoff nicméně věří, že existuje naděje na pozitivní transformaci německého zpracovatelského sektoru v dlouhodobějším horizontu. „Myslím si, že pro německý průmysl je dobré, že Volkswagen narazil na určité problémy, protože to posílí motivaci,“ uvedl. „Konečně se pochopilo, že je opravdu zapotřebí něco dělat. Co to říkal Winston Churchill? Nikdy nepromarněte dobrou krizi!“ dodal.

Ačkoli existuje naděje na transformaci německého zpracovatelského sektoru v dlouhodobějším horizontu, krátkodobější vyhlídky zůstanou náročné. Kdokoliv sestaví příští německou vládu, bude muset uskutečnit obtížná rozhodnutí, píše BBC.

„Jsem stále optimistický,“ uvedl Cyrus de la Rubia, podle kterého je nyní potřeba zmodernizovat německou infrastrukturu „tak zřejmá“, že jakákoliv nová vláda bude muset situaci řešit. „Myslím, že řeknou: ‚dobrá, krize je opravdu tady a teď uděláme velký skok‘. To je má naděje a mé přesvědčení,“ dodal.

Řada lidí souhlasí s názorem, že nynější krize by mohla být přesně tím, co Německo potřebuje. Po druhé světové válce tato země prokázala, že dokáže navzdory nepříznivým podmínkám vytvořit „ekonomický zázrak“. Okolnosti nyní mohou být odlišné, není však nemyslitelné, že by se to Německu mohlo opět podařit, uzavírá BBC.