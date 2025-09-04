Německé ekonomice se stále nedaří. Podle odhadů letos téměř neporoste

Americká cla podle hlavního prognostika institutu Ifo Timo Wollmershäusera nadále citelně zatěžují německé hospodářství. „Od dohody v celním sporu mezi USA a EU nelze očekávat žádné přímé důsledky na prognózu, neboť účinné celní sazby jsou do velké míry stejné jako v létě. Jen nejistota spojená s dosavadním celním sporem by mohla postupně ustupovat, což hospodářský růst podpoří,“ dodal podle německého listu Der Standard.
Letos vykáže německé hospodářství podle Ifo růst 0,2 a příští rok 1,3 procenta. Podle institutu RWI poroste hospodářství o 0,2 procenta letos a o 1,1 procenta v příštím roce. Kielský Institut pro světové hospodářství (IfW) odhaduje letošní růst jen na 0,1 procenta, v příštím roce by podle něj HDP ale mohl vykázat růst 1,3 procenta. Všechny tři instituty přitom snížily své prognózy vydané v polovině června.
Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V minulých dvou letech zaznamenala německá ekonomika pokles.
Snahy předzásobit se
V letošním prvním čtvrtletí německé hospodářství ještě vykazovalo růst, podle cenově, sezonně a kalendářně očištěných dat o 0,3 procenta. Ve druhém čtvrtletí se ale HDP snížil proti předchozím třem měsícům o 0,3 procenta. Růst v prvním čtvrtletí ekonomové spojují především se snahami amerických zákazníků předzásobit se před očekávaným zavedením cel.
Ve srovnání s předchozí prognózou odborníci Ifo očekávají, že impulsy, které vyjdou z plánovaných hospodářských opatření vlády kancléře Friedricha Merze, budou mít menší vliv na letošní hospodářský růst. Podle Wollmershäusera by se mohla opatření reálně projevit až v příštím a přespříštím roce. Na rok 2027 Ifo předpovídá hospodářský růst 1,6 procenta, RWI ale jen 1,4 a IfW pouze 1,2 procenta.
„Pokud se opatření podaří realizovat důsledně a přesvědčivě a podaří se tak snížit aktuální nejistotu, mohla by finanční politika pomoci dostat německé hospodářství z krize,“ uvedl hlavní prognostik Ifo Wollmershäuser.
Podle hlavního ekonoma RWI Torstena Schmidta sice vládní programy mohou ekonomice poskytnout krátkodobou stabilizaci, neřeší ale základní problém konkurenceschopnosti německého hospodářství.
Merzova vláda chce k hospodářskému oživení přispět rozsáhlými investicemi do infrastruktury ze zvláštního fondu s 500 miliardami eur (12,5 bilionu Kč). Peníze mají pocházet z půjček na mezinárodních trzích. Dále chce německá vláda výrazně posílit investice do obrany, kvůli kterým už na počátku roku změnila ústavu.
Redukce daní a další kroky
Německá vláda ale plánuje i další opatření, aby podpořila růst, například snížení některých daní. Ve středu schválil kabinet snížení daně z elektřiny pro firmy ze zpracovatelského průmyslu a pro zemědělské a lesnické podniky. Křesťanský demokrat Merz chce také zasáhnout do sociálního systému, naráží ale na odpor koaličního partnera – sociální demokracie (SPD).
Ifo se ve své aktuální prognóze věnuje také nezaměstnanosti a inflaci. Podle něj začne klesat nezaměstnanost až v příštím roce a v roce 2027 by se mohla dostat na 5,4 procenta. V srpnu činila 6,4 procenta, úřad práce poprvé po více než deseti letech evidoval přes tři miliony nezaměstnaných. Inflace bude podle Ifo do roku 2026 klesat, protože budou klesat ceny energií.
V roce 2027 spotřebitelské ceny ale opět porostou a míra inflace dosáhne 2,6 procenta. Za důvod Ifo označil spuštění evropského systému emisních povolenek ETS 2, který se bude od roku 2027 vztahovat na emise v dopravě a vytápění pro domácnosti, uzavírá německý web.