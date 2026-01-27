Německo oživuje plán dvourychlostní unie. V bloku šesti ekonomik s Českem nepočítá

  22:18
Německo prosazuje dvourychlostní Evropskou unii, aby se zlepšily rozhodovací procesy a oživila se unijní ekonomika. Plánuje vznik nového formátu ve formě bloku šesti předních ekonomik. Ty by spolupracovaly například na poli kapitálových trhů, investic do obrany a na zajišťování klíčových surovin. Vyplývá z dopisu německého ministra financí Larse Klingbeila.
Německá vládní sociální demokracie (SPD) si do svého čela zvolila vicekancléře...

Německá vládní sociální demokracie (SPD) si do svého čela zvolila vicekancléře a ministra financí Larse Klingbeila a ministryni práce Bärbel Basovou. (27. června 2025) | foto: Reuters

Ilustrační snímek
Německá vládní sociální demokracie (SPD) si do svého čela zvolila vicekancléře...
Vláda bude do Velikonoc. Budoucí německý kancléř Friedrich Merz (CDU) a...
Lars Klingbeil, spolupředseda sociálních demokratů (SPD). (19. září 2022)
„Nyní nadešel čas na dvourychlostní Evropu,“ řekl v úterý Klingbeil na akci, kterou pořádal v Berlíně deník Die Welt.

V dopise, který německý činitel adresoval svým unijním protějškům, ministr pozval partnery z Francie, Polska, Španělska, Itálie a Nizozemska na středeční videokonferenci.

„Podpořme domácí výrobu.“ Německý ministr vyzval k evropskému patriotismu

Na ní by měli probrat ambiciózní a konkrétní program pro posílení suverenity, odolnosti a konkurenceschopnosti Evropy.

„Aby Evropa přežila v čím dál tím nepředvídatelnější geopolitické situaci, musí se stát silnější a odolnější,“ píše Klingbeil. Dodává, že pokračovat jako dosud není možné.

ANALÝZA: Trump stáhl pohrůžky, ale pocit nejistoty zůstává. EU je stále ve střehu

Ministr financí největší unijní ekonomiky píše, že nový blok musí urychlit práci na unii úspor a investic, aby se vytvořily lepší podmínky pro financování evropských podniků.

Chce posílit roli eura, omezit byrokracii a posílit suverenitu v oblasti plateb. Klingbeil také vyzývá k lepší spolupráci mezi členskými státy a k pevnému zakotvení obrany jako priority v příštím víceletém rozpočtu EU.

Požaduje také, aby EU zapracovala na odolnosti dodavatelského řetězce pro kritické minerály.

