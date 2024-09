Pomaleji, ale bez zpoždění. Němci chtějí sáhnout do jízdních řádů rychlovlaků

„Vzhledem k mnoha staveništím na železniční síti by mohlo být rozumnější jezdit na úsecích tratí rychlostí pouze 200 kilometrů za hodinu namísto 250,“ řekl pro portál BR24 Martin Burkert, předseda železničních odborů EVG.

Jako argument zmínil, že v současné době zpožděné vysokorychlostní vlaky pravidelně nedodržují jízdní řád. Pokud by se používaly delší jízdní doby, zpoždění by se snížila. V posledních měsících přijíždělo zhruba jen 60 procent dálkových vlaků společnosti Deutsche Bahn na čas.

Někteří nesouhlasí

Sdružení cestujících Pro Bahn tuto myšlenku nepodporuje. „Například soupravy ICE na trase Fulda–Würzburg a Norimberk–Ingolstadt by mohly jet rychlostí dokonce až 300 kilometrů za hodinu, takže zpožděné vlaky ze severu by v některých případech ještě mohly stihnout dorazit do Mnichova včas,“ uvedl Klaus-Peter Naumann z Pro Bahn.

„V zásadě však není špatná myšlenka plánovat jízdní řády o něco velkoryseji, aby přípoje s větší pravděpodobností dojely,“ dodává Naumann. Zejména na trasách se smíšeným provozem, kde nejezdí jen dálkové vlaky, ale i regionální a nákladní vlaky, by mělo smysl počítat s delším časem jízdy. Celkově je však tvorba jízdních řádů složitým procesem.

Také spolkové ministerstvo dopravy není příliš nakloněno omezení rychlosti pro ICE. „Naším nejpalčivějším problémem není to, že vlaky jezdí příliš rychle, ale to, že máme mnoho nepředvídaných, neplánovaných staveb. Je důležité síť rychle modernizovat a stavební práce co nejvíce sdružit.“ řekl mluvčí ministra dopravy Volkera Wissinga. Právě o to se železnice v příštích letech pokusí generální rekonstrukcí čtyřiceti hlavních koridorů.

Sama železnice nechtěla zatím návrh na omezení rychlosti pro BR24 komentovat. Mluvčí drah pouze upozornil, že v současnosti dva ze tří německých dálkových vlaků musí projet alespoň jednou výlukou. Kromě toho je zde řada nízkorychlostních úseků, které vlaky rovněž zpomalují. Na rozdíl od Francie je v Německu smíšený provoz, kde se o stejné koleje dělí dálková, regionální i nákladní doprava.

Velkorysejší zacházení s časem je podle BR24 typické pro letové řády. I když samotný let trvá například hodinu, v rozpisu pro pasažéry se počítá s hodinou a půl. Tímto způsobem lze elegantně zakrýt zpoždění a je větší pravděpodobnost, že cestující stihnou navazující lety, uzavírá německý web.