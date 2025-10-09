Kolik si vydělá číšník na Oktoberfestu. Nelidská dřina rozhodně není pro každého

  14:57
Mnichovský pivní festival Oktoberfest každý rok navštíví stovky tisíc lidí. Pro pořadatele je ale stále náročnější sehnat pracovní sílu, která by účastníkům byla po celou dobu konání k dispozici. Mimo jiné proto, že práce na „Wiesnu“, jak Němci svátku říkají, je velmi náročná. Pracovníci si sice přijdou na dobré peníze, jsou ale pod enormním tlakem.
V Mnichově začal 190. ročník pivního festivalu Oktoberfest. (20. září 2025)

V Mnichově začal 190. ročník pivního festivalu Oktoberfest. (20. září 2025)

„Jen těžko si umím představit náročnější přivýdělek,“ říká pětadvacetiletý Janik z Mnichova, který se už podruhé vydal jako číšník na Wiesnu. Celých šestnáct dnů se skoro nevyspal a po celou dobu musel poslouchat hlasitou hudbu. Za dobu konání mnichovského pivního festivalu odpracoval více než 200 hodin, píše portál BR24.

Zároveň ale přiznává, že z finančního pohledu mu práce na Oktoberfestu dává smysl. „Pracovní tempo tu je šílené. Neustálé davy lidí, hluk i těžká práce. Peníze jsou ale dobré,“ tvrdí mladík, který stále bydlí u svých rodičů v Mnichově.

K práci Janikovi navíc stačí jen tradiční kostým, kvalitní obuv a kasírka. „Žádné větší náklady tu nejsou, což je také výhoda,“ doplňuje.

Výjimkou jsou výdaje související s již předpřipravenými příbory od externích dodavatelů. Ty jsou již zabalené v ubrousku a připravené k použití. Číšníci na Oktoberfestu nemají na jejich balení čas, tak je raději nakupují už před vypuknutím samotného festivalu. Je to pro ně finančně výhodnější, jelikož čím více hostů se jim podaří během konání festivalu obsloužit, tím více si vydělají.

Oktoberfest neboli Wiesn

Bavoři – a tedy i samotní Mnichované – často nazývají Oktoberfest slovem Wiesn. Důvod pro to je je jednoduchý.

Slavnosti se od roku 1810 konají na Theresienwiese (v překladu „Tereziánská louka“), což je velká plocha v Mnichově pojmenovaná po princezně Terezii Sasko-Hildburghausenské.

Slovo Wiese se později zkomolilo na dialektový tvar Wiesn.

Není to pro každého

Spolu se svými dvěma kolegy má Janik přidělenou část jednoho z větších stanů, v němž musí být hostům neustále k dispozici. Jakmile se objeví nová skupina, vyráží číšník s plným tácem piv rovnou za ní.

Práce ale není pro každého, neboť tác plný piv je poměrně těžký. Vejde se na něj až čtrnáct sklenic a číšníci na Wiesnu tak musí v jednu chvíli zvládat unést až třicet kilo váhy. Přestávky tu navíc obsluha téměř žádné nemá.

„Síly rychle ubývají. S přibývajícími hodinami navíc hluk sílí a hosté si chvilky na festivalu užívají čím dál bouřlivěji. Poslední tři hodiny často jedu už jen na morálku. Kdo to psychicky neustojí, dlouho tu nevydrží,“ doplňuje mladý Němec.

Poslední piva se účastníkům pivního festivalu rozlévají kolem jedenácté hodiny večerní. Ani poté pro obsluhu pracovní den nekončí. Čeká ji totiž závěrečné vyúčtování. Za jeden den Janik se svými dvěma kolegy utržil asi 17 tisíc eur, což je v přepočtu asi 420 tisíc korun. Z toho asi jeden tisíc eur (kolem 25 tisíc korun) tvořilo spropitné, které číšníkům zůstává v plné výši.

Oktoberfest má fascinující historii. Mnichov opět ožije pivem a hudbou

Ve srovnání s jinými podobnými festivaly jsou číšníci na Oktoberfestu odměňováni tak, že nemají klasickou hodinovou mzdu. Náleží jim 9,5 procenta z tržeb, které ten den utrží. Zároveň je ale patrné, že bez štědrého spropitného by se jim práce na Wiesnu příliš nevyplatila, což také sami přiznávají.

Rýmu tu chytne každý

Loni si Janik na Oktoberfestu za celou dobu konání na provizi z tržeb přišel na 6 600 eur hrubého (zhruba 165 tisíc korun). Po odečtení daní a dalších poplatků mu zůstalo asi 5 400 eur čistého (asi 135 tisíc korun) za 16 dnů neustálé práce. K tomu ale získal i štědré spropitné. Dohromady si tak loni v čistém vydělal asi 12 500 eur, což je v přepočtu asi 312 tisíc korun.

Největším strašákem jsou pro obsluhu na Oktoberfestu nemoci. Pokud by totiž číšníci do práce nenastoupili, jednoduše by nedostali zaplaceno. „Alespoň rýmu tu ale chytne skoro každý. Je potřeba být odolný,“ doplňuje pětadvacetiletý Janik.

Oktoberfest láme rekordy, ještě ani nezačal. Nabídne steak za deset tisíc

Podle statistik se letošního ročníku Oktoberfestu zúčastnilo 6,5 milionu lidí, kterým se podařilo vypít 6,5 milionu litrů zlatavého moku. Loňská účast byla vyšší, celkem na slavnosti totiž dorazilo dokonce ještě o 200 tisíc lidí více. Tuplák piva letos účastníky vyšel na 14,50 až 15,80 eur, což je 350 až 380 korun, uzavírá portál BR24.

