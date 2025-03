V Německu přibývá migrantů z Číny. Výsledky voleb jim na starostech neubraly

Dvaačtyřicetiletý Číňan Ling přijel do Německa se svou desetiletou dcerou koncem roku 2024. Jejich cesta z provincie Ťiang-su na východě Číny do městečka Schöppenstedt nedaleko Braunschweigu trvala více než tři měsíce. Stála tisíce dolarů na platbách pašerákům lidí i letenkách.

Lingova pouť začala v srpnu loňského roku a vyvrcholila nebezpečným zimním putováním přes balkánské hory z Bosny do Evropské unie. Nejprve do Chorvatska, pak do Slovinska, Itálie a nakonec do Německa. Ling je jedním ze stovek Číňanů, kteří již v roce 2024 požádali o azyl v Německu, píše list The Guardian.

Poté, co němečtí voliči nedávno ve volbách jednoznačně podpořili protiimigrační politiku a na druhém místě se umístila krajně pravicová Alternative für Deutschland (AfD), nová vlna přistěhovalců tiše doufá, že se jejich sny o bezpečí nerozplynou.

„Přestože je imigrace jedním z nejdůležitějších témat v německém kontextu, Číňané zatím v této debatě chybějí,“ říká Marcus Engler z německého centra pro výzkum integrace a migrace. Dodává, že jejich počet sice není velký, ale neustále roste.

V roce 2024 bylo v Německu podáno 250 945 žádostí o azyl, což je ve srovnání s rokem 2023 pokles o přibližně 30 procent. Počet čínských žádostí ve stejném období naopak vzrostl o více než 70 procent a přesáhl tisícovku.

Přestože má Německo mezi čínskými migranty renomé bezpečného útočiště pro uprchlíky, jejich šance na úspěšnou žádost o azyl se zdají být malé, píše britský list. Loni německé úřady odmítly téměř polovinu čínských žádostí o azyl. Přitom podle nejnovějších údajů z Francie, tradičně restriktivnější země, úřady odmítly jen asi pět procent čínských žadatelů o azyl.

Tato různá čísla jen odrážejí nejistotu, jak s tímto novým typem uprchlíků, kteří prchají před železným stiskem čínské komunistické strany, a nikoli před nestabilitou a fyzickými hrozbami války, vlastně zacházet. Mnoho lidí by se mohlo divit, proč se člověk žijící v převážně stabilní ekonomice, kde HDP na obyvatele zhruba odpovídá světovému průměru, může rozhodnout tolik riskovat, aby začal nejistý nový život v cizí zemi.

V pionýrském šátku

Číňan Ling začal o odchodu z domoviny uvažovat již před více než dvaceti lety. Až přísné vládní omezení stran covidu ho přimělo vážně uvažovat o tom, že svůj záměr uskuteční. Během pandemie přišel o práci, musel si najít náhradní jako řidič dodávky. Nechtěl, aby jeho dcera nosila červený šátek mladých čínských pionýrů. Děsilo ho, když jí učitel ve škole pouštěl videa zobrazující USA a západní země jako státy tyranizující Čínu.

„Vzdělávání by mělo děti učit, jak milovat lidi kolem sebe a společnost, a ne podporovat nenávist a pokřivovat myšlení dětí od útlého věku,“ říká Číňan. Právě proto se ve své zemi jako křesťan cítil diskriminován.

Další, pětatřicetiletý Číňan jménem Jang, přicestoval do Německa v podobnou dobu. Jeho cesta však trvala téměř rok. Několik měsíců živořil v táboře pro migranty v Bosně a Hercegovině. Právě to je země, která se stala oblíbeným vstupním bodem do Evropy pro čínské žadatele o azyl. Cesta do vysněného Německa pro něj vyvrcholila nebezpečnou plavbou lodí přes řeku Sávu, která rozděluje Bosnu a Chorvatsko. Jang a jeho spolucestující, dva Ujgurové ze Sin-ťiangu, se tehdy společně modlili, aby jejich člun neskončil na dně.

„Na Telegramu jsem se dozvěděl, že Německo má nejlepší politiku pro uprchlíky v Evropě,“ říká Číňan, který se nejprve pokusil zůstat v Itálii. Když ale pro něj nenašli místo, kde by ho ubytovali, přesunul se dál.

Jang uprchl z Číny poté, co si odpykal osmiměsíční trest vězení za komentáře, jimiž na síti X kritizoval čínskou vládu v době pandemie. Nyní žije na předměstí Hannoveru v někdejší výstavní hale, která byla přeměněna na útulek pro uprchlíky. V místnosti je více než 300 paland, Jang se o tu svou dělí s dalším uprchlíkem z Číny.

Utíkají i bohatí

Aby začali nový život v Evropě, svou vlast opouštějí i bohatší Číňané. Letos v únoru přistál Mou s rodinou se třemi dětmi ve Frankfurtu, aby se přesunul do Srbska. V přestupní hale však jejím členům oznámil, že do Srbska nakonec nepojedou, Místo toho přistoupili k personálu frankfurtského letiště a řekli, že chtějí požádat o azyl zde. Letenky pro sedmičlennou rodinu ho stály více než 45 500 jüanů, tedy asi 150 tisíc Kč.

Dvaačtyřicetiletý podnikatel si v předcovidové Číně užíval života. Vedl několik společností zabývajících se vývozem potravin, vlastnil také několik nemovitostí. Pandemie však poznamenala jeho podnikání a také jeho důvěru ve vládu. V roce 2022 se dostal do potyčky s bezpečnostními pracovníky, neboť odmítl uposlechnout příkaz k lockdownu. Tři dny ho drželi na policejní stanici. Jakmile se vrátil domů, rozhodl se. „Okamžitě jsem mluvil se svou ženou a řekl jsem, že odejdeme,“ řekl deníku Guardian.

Mou však s těmi, kteří chtějí chránit německé hranice, sympatizuje. „Kdyby se Německo zcela otevřelo přistěhovalcům, do země by se hrnuli lidé z celého světa a udělali by tam nepořádek,“ říká. Dodává však, že ani Německo nemůže přistěhovalce zcela odmítnout. Skuteční uprchlíci, kteří jsou utlačováni, by podle něj neměli šanci. „Když mě teď odmítnou a deportují, nevím, kam půjdeme dál a jestli budeme mít šanci přežít,“ říká Číňan Mou.

Noví migranti ze všeho nejvíc doufají, aby si sílící protiimigrační nálady nevzaly na mušku právě je. „Německo se o mě postaralo, když nemám práci a nijak nepřispívám,“ říká Ling, který žije z vládní podpory 700 eur (17 000 Kč) měsíčně, zatímco čeká na výsledek své žádosti o azyl. „Doufám, že se stanu legálním občanem, budu pracovat a platit daně. Kdyby mě země jednoho dne potřebovala, bez váhání bych přispěl,“ uzavírá čínský uprchlík podle The Guardianu.