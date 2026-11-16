Německo chce v případě nouze opět zapojit uhelné elektrárny, zní z médií

Návrh zákona je v rané fázi přípravy a neprošel ještě ani připomínkovým řízením, upozornil Die Welt.
Kvůli zablokovaným transportním trasám a zničeným těžebním a exportním zařízením na Blízkém východě je dostupnost fosilních paliv omezená, a existuje proto zvýšené riziko nedostatku dodávek, obzvlášť u zemního plynu, stojí podle německých médií v návrhu zákona z dílny ministerstva hospodářství. Proto by podle něj měly být v případě nedostatku plynu na trhu s elektřinou na omezenou dobu k dispozici dodatečné kapacity pro výrobu elektřiny.
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Využity by měly být v případě potřeby elektrárny síťové rezervy, které zpracovávají uhlí a topné oleje, a podobná zařízení, která měla být podle plánu od sítě odpojena letos a v příštím roce. Celková kapacita rezervy v Německu činí podle médií více než osm gigawattů, největší podíl na ní mají elektrárny spalující černé uhlí. Dosud mohly být tyto elektrárny zapojovány jen v případě nedostatku elektřiny. Návrh zákona, který mají německá média k dispozici a který není finální, by umožnil jejich návrat do sítě do 31. března 2028.
Další krizové opatření
Vláda konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) v čele s kancléřem Friedrichem Merzem se už v koaliční smlouvě dohodla, že rezervní elektrárny nebude využívat jen k tomu, aby se vyhnula nedostatku elektřiny na trhu, ale také ke stabilizaci cen elektřiny. V návrhu zákona, který nyní popisují německá média, se přitom výslovně počítá jen s rezervními elektrárnami. Už odstavené elektrárny ministerstvo znovu zprovozňovat nechce. Takový krok by totiž trval v průměru 12 až 24 měsíců.
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Minulý týden německá vláda schválila jako další krizové opatření návrh zákona o vytvoření národní plynové rezervy. Německo letos nedosáhlo cílové úrovně zásob zemního plynu stanovené pro začátek listopadu. Zásobníky by měly být k 1. listopadu naplněné nejméně z 80 procent, k dnešnímu dni je to ale ve skutečnosti jen zhruba 58 procent.
„Plynová rezerva bude sloužit k prevenci krizí v extrémních případech, při sabotáži a při vzácným mimořádných událostech,“ uvádí ve schváleném návrhu. Ministerstvo hospodářství nadále ujišťuje, že zásobování plynem na zimu není ohroženo.