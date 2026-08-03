Němci ukázali peníze budoucnosti. Bankovka připomíná platební kartu

Bankovky by jednou mohly vypadat úplně jinak než dnes. Německá státní tiskárna cenin představila koncept Stella, který se svými rozměry blíží platební kartě. Další návrh jde ještě dál a počítá s čipem ukrytým přímo v bankovce. Než se ale podobné peníze skutečně objeví v peněženkách, tak si Němci i další národy v Evropě nejspíš ještě nějakou dobu počkají.
Německá státní tiskárna cenin na konceptu Stella ukazuje, kam by se mohla výroba hotovosti v dalších desetiletích posunout.
Kromě Německa patří mezi největší zastánce hotovosti i Rakousko. Podle studie tamní centrální banky z roku 2025 se hotovosti nechce vzdát 94 procent obyvatel.