Americko-izraelský konflikt s Íránem postihl i řadu dalších zemí v Perském zálivu a narušil dodávky ropy. Její cena proto výrazně roste. Severomořská ropa Brent se v pátek poprvé po zhruba dvou letech dostala nad 90 dolarů za barel a nad 90 dolarů stoupla i americká ropa WTI. Za celý týden pak WTI vykázala nejvyšší týdenní růst od roku 1983.
Vývoj na trhu vyvolal podle stanice Deutschlandfunk „čerpací turismus“, Němci jezdí tankovat pohonné hmoty do sousedních zemí, především do Česka a do Polska, ale například i do Rakouska či Lucemburska. Rozdíl v ceně závisí do značné míry na rozdílném daňovém zatížení. V Německu se ceny benzinu Super E10 i nafty pohybují nyní kolem dvou eur za litr (zhruba 49 Kč).
Ceny paliv v Česku vystřelily vzhůru, nafta zdražila o více než dvě koruny
Také v Česku pohonné hmoty kvůli blízkovýchodní krizi výrazně zdražily. Podle pátečních informací se nafta nyní prodává průměrně za 35,10 koruny za litr, což je o 2,13 koruny více než před týdnem. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se od minulé soboty zvýšila v průměru o 1,21 koruny na 34,68 koruny za litr. Analytici očekávají, že zdražování bude pokračovat.
O častých cestách Němců na české čerpací stanice tento týden psala především saská či bavorská média. Regionální tisk přinesl řadu rozhovorů s naštvanými řidiči, ale i s provozovateli čerpacích stanic. Mluvčí ředitelství spolkové policie v saské Pirně Marcel Pretzsch řekl agentuře DPA, že policisté vnímají zvýšenou intenzitu takzvaného malého pohraničního styku. Problémy v dopravě to podle něj ale nezpůsobilo.
Zdražování pohonných hmot bude pokračovat. Výrazněji u nafty, očekávají analytici
Na některých místech u hranic se objevili celníci, kteří kontrolují, zda lidé ze sousedních zemí přivážejí pohonné hmoty skutečně jen pro vlastní potřebu. Přes hranice je možné převézt v EU benzin či naftu kromě nádrže auta i v kanystru, ale jen do 20 litrů. Pohonná hmota přitom musí odpovídat té, na kterou jezdí dané auto. Podle mluvčí Lisy Pörschmannové provádí německá celní správa namátkové kontroly na všech hranicích. Jejich těžiště je ale na hranicích s Českem a Polskem, kde je cenový rozdíl podle Pörschmannové obzvlášť znatelný.
Kvůli rostoucí ceně se v Německu už diskutuje o znovuzavedení cenové brzdy na pohonné hmoty. Návrh ale odmítla ministryně hospodářství Katherina Reicheová i zástupci hospodářských svazů. Kriticky se vyjádřily také některé ekologické organizace.