Ještě v polovině devadesátých let platilo, že průměrný Němec na nové auto vydělával 32 týdnů. Podle aktuálních propočtů agentury Bloomberg to ale momentálně je o 11 týdnů víc. Nová auta výrazně zdražila. Evropské unie tlačí výrobce do přísnějších emisních norem a k tomu se přidávají i striktní bezpečnostní požadavky. Nepomáhají tomu ani dražší materiály nebo čipy.
Výrobci se čím dál zřetelněji zaměřují na dražší modely, u nichž mají v porovnání s těmi levnějšími mnohem výraznější marži. I proto u některých automobilek postupně mizí dokonce celé modelové řady.
Přitom pořízení nového auta bylo pro Němce dlouhá léta symbolem dostupnosti a nezávislosti. „Mnozí mají nyní pocit, že se jim běžná společnost vzdaluje. Obzvlášť na venkově a v menších městech,“ varuje před aktuálními trendy sociolog Oliver Nachtwey.
Na měnící se prostředí trhu reagují i podniky. Třeba autosalon Auto Feix v německé Bochumi již přestal zcela nabízet nová auta. Jednoduše o ně nebyl zájem. Místo toho vsadil na ojetiny, které jsou levnější. „Naši zákaznici mají ve srovnání s dřívějškem méně peněz. Koupě nového vozu je pro řadu z nich zcela mimo realitu,“ podotýká jednatelka autosalonu Kerstin Feixová.
Zároveň dodala, že zákazníkům nabízí hlavně lehce ojeté vozy. Právě o ně mají totiž Němci zájem stále více. Místo nabídky nových vozů autosalon rozšířil své servisní služby. Mnozí Němci totiž vlastní auta déle, a tak jim rostou i náklady na jejich udržení v chodu, píše Bloomberg.
Zdražují i ojetiny
V Německu tak kvůli výraznější poptávce stoupla i cena ojetin. Podle dat společnosti JATO za posledních 10 let dokonce o 88 procent. To se ale zase nelíbí automobilkám, mnohé totiž bojují s finančními problémy. „Evropská unie nastavila takovou úroveň regulace, která neodpovídá tomu, co si zákazník skutečně přeje,“ říká Antonio Filosa, který je šéfem koncernu Stellantis.
Automobilky v Evropě navíc marně vyhlížejí očekávaný nákupní boom nových elektromobilů. Jejich podíl na prodejích sice roste, ale o mnoho méně, než jaké byly původní předpoklady. Mimo jiné proto, že cena nových elektroaut je stále obrovsky vysoká a automobilkám se ji nedaří snížit na přijatelnou úroveň.
Aktuální německá vláda si problémy automobilek snad začíná uvědomovat. Kancléř Merz tlačí Evropskou unii do toho, aby odstoupila od zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory, který je plánovaný na rok 2035. Merzův kabinet zároveň přišel s novými dotacemi pro elektromobily, které jsou určené pro německé domácnosti s nízkými příjmy. Ani tato veřejná podpora ale současnou situaci na německém trhu s novými auty zatím příliš nezměnila, uzavírá Bloomberg.