Německo odhalilo plány na nejsilnější armádu v Evropě. Utratí stovky miliard eur

Autor:
  20:00
Německo se připravuje na největší modernizaci armády od konce studené války. Vláda spolkového kancléře Friedricha Merze plánuje nákup vojenské techniky za 377 miliard eur, což je v přepočtu asi 9,5 bilionu korun. Spolehnout se chce především na domácí firmy, účast zahraničních společností by měla být jen sporadická.
Cvičení bundeswehru (28. září 2018)

Cvičení bundeswehru (28. září 2018) | foto: Getty Images

Vojáci Bundeswehru pochodují během vojenské ceremonie před palácem Bellevue v...
Ministři obrany a hospodářství Boris Pistorius a Katherina Reicheová v Berlíně...
Němečtí vojáci se účastní cvičení v Dolním Sasku (17. října 2022)
Německý ministr obrany Boris Pistorius (19. listopadu 2024)
21 fotografií

Merzův kabinet chce investovat do pozemní, letecké, námořní, kybernetické i vesmírné složky německé armády. Vyplývá to z dokumentu o 39 stránkách, který dostal k dispozici portál Politico. Německo pro další roky počítá s 320 armádními projekty a u 178 z nich má již také přiřazené konkrétní dodavatele.

Většina Němců chce víc zbrojit a mít silnější bundeswehr, důvěra v USA klesá

Největší podíl na veřejných zakázkám mezi německými společnostmi by měl náležet Rheinmetallu, který by měl participovat u 53 projektů a z německé státní kasy by měl inkasovat 32 miliard eur (zhruba 800 miliard korun). Dalších 56 miliard eur (asi 1,4 bilionu korun) bude náležet dceřiným firmám, za nimiž Rheinmetall stojí. Kupříkladu by mělo jít o nákup obrněných vozidel Puma, kterých by mělo být 687.

Investice do protivzdušné obrany

Na realizaci veřejných zakázek za 17,3 miliard eur (asi 432 miliard korun) se momentálně připravuje také bavorská společnost Diehl Defence. Ta má armádě dodat zejména systémy IRIS-T, které by se měly stát pilířem německé protivzdušné obrany. Celkem za ně země utratí 4,2 miliard eur (asi 105 miliard korun).

Posílení německé protivzdušné obrany vnímá Merzův kabinet dlouhodobě jako důležitý úkol. I proto v současných armádních plánech figurují také nákupy 561 systémů Skyranger 30, které slouží zejména k obraně proti dronům.

Německo zvažuje znovuzavedení vojny, ministr obrany vyzývá k naplnění kapacit

Německo chce ale zároveň pořídit 12 taktických dronů LUNA NG za 1,6 miliardy eur (asi 40 miliard korun). Nemalá část prostředků zamíří také do vesmíru, konkrétně chce Německo investovat 14 miliard eur (asi 350 miliard korun) do oblasti satelitních programů.

Dodávky ze zahraničí budou minimální

Ačkoliv se Německo chce spoléhat hlavně na své domácí firmy, v některých segmentech se neobejde bez nákupu armádního vybavení z dalších států, a to hlavně z USA. Jde konkrétně třeba o nákup 15 stíhaček F-35 za 2,5 miliardy eur (asi 63 miliard korun).

Od amerických firem Německo nakoupí také 400 střel Tomahawk a tři odpalovací zařízení Typhon v celkové hodnotě 1,37 miliard eur (asi 35 miliard korun). Pro své námořnictvo pak Německo pořídí také čtyři průzkumná letadla P-8A Poseidon za 1,8 miliardy eur (asi 45 miliard korun) od Boeingu.

Až tisíc raněných denně a evakuační vlaky. Německo se chystá na válku s Ruskem

Kontrakty se zahraničními výrobci jsou však v porovnání s těmi německými minimální. Dosahují totiž jen na 14 miliard eur (asi 350 miliard korun), což je jen 5 procent z celkových 377 miliard eur, které Merzův kabinet hodlá v oblasti armády v blízkých letech utratit.

Investice do armády jako dlouhodobý cíl

Merzův kabinet vnímá investice do armády jako prioritní. I proto Německo podle plánu do roku 2029 postupně zvýší výdaje na obranu na 3,5 procenta hrubého domácího produktu. Už letos by navíc měly dosáhnout na 2,4 procenta HDP. „Chceme nákupy zrychlit, a učinit tak Německo bezpečnějším,“ uvedl před několika dny německý ministr obrany Boris Pistorius.

Německo zrychlí nákupy výzbroje, snazší bude i výstavba armádních objektů

Země se chce rovněž více zaměřit i na personální zabezpečení své armády. Nyní má totiž armáda jen asi 182 tisíc vojáků, cílem pro další leta je zvýšit stav nejméně o dalších dvacet tisíc lidí. Potřeba je také vytvořit rezervu, kterou německý ministr obrany Boris Pistorius loni vyčíslil na dalších dvě stě tisíc lidí, uzavírá Politico.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Otevírací doba 28. října 2025. Jaké obchody budou mít zavřeno a kde nakoupíte

V úterý 28. října je Den vzniku samostatného Československého státu. Podle zákona patří mezi státní svátky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

Zánovní airbusy končí ve šrotu. Technici z nich kuchají nedostatkové motory

Potíže s úspornými leteckými motory vyústila v paradoxní situaci. Některým firmám se vyplatí nechat rozebrat kompletní téměř nový Airbus, jen aby z něj bylo možné vykuchat požadovanou pohonnou...

USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Protože Putin dál válčí

Spojené státy oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Šéf resortu financí Scott Bessent v prohlášení uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože...

Konec home office narazí u zaměstnanců. Někteří se už vrátit nemohou

Premium

Zaměstnavatelé by rádi viděli své kanceláře plnější. Všímají si totiž, že práce z domu začíná mít trhliny. Lidé, kteří zůstávají doma dlouhodobě, nejsou tolik produktivní a ztrácejí sounáležitost...

Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz

Nejprve frézkou vytvořit lůžko a do něj následně pod mikroskopem precizně nasadit diamant. To je postup, který musí fasér, tedy sázeč diamantů, v dílně brněnského klenotníka Michala Hegra udělat více...

Německo odhalilo plány na nejsilnější armádu v Evropě. Utratí stovky miliard eur

Německo se připravuje na největší modernizaci armády od konce studené války. Vláda spolkového kancléře Friedricha Merze plánuje nákup vojenské techniky za 377 miliard eur, což je v přepočtu asi 9,5...

27. října 2025

Existuje důvod, proč Američané platí víc za elektřinu. A datová centra to nejsou

V posledních několika měsících Američané s hrůzou sledovali rostoucí účty za elektřinu. Například v New Jersey vzrostly jen za poslední rok o 19 procent. Mnoho lidí pak nalezlo jasného viníka: umělou...

27. října 2025

Realitní trhák. Na prodej je elektrárna, která zdobila i album Pink Floyd

Ikonická budova bývalé londýnské elektrárny Battersea je na prodej. Nemovitost z třicátých let, v níž dnes sídlí například britská odnož společnosti Apple, nabízejí ke koupi malajsijští vlastníci. O...

27. října 2025  15:48

Konec unikátních tramvají s koženkou. Rusové je nezaplatili, tak jezdily Brnem

Z brněnských kolejí definitivně zmizely dvě unikátní tramvaje T3RF. Podnik ČKD Dopravní systémy jich na sklonku 90. let vyrobil osm, po čtyřech kusech si objednala ruská města Iževsk a Samara. Druhé...

27. října 2025  15:20

Nedostatek leteckých dispečerů stále trápí Ameriku. V neděli se zpozdilo 8 000 spojů

Rozpočtové omezení provozu amerických federálních úřadů a agentur se nepříznivě odráží i na letecké dopravě. Kvůli absenci dispečerů letového provozu bylo v neděli ve Spojených státech zpožděných...

27. října 2025  11:31

Otevírací doba 28. října 2025: Které obchody musí zavřít a kde nakoupíte?

28. říjen je státní svátek, při kterém zákon reguluje otevírací dobu v maloobchodě. Znamená to, že některé obchody musejí mít zavřeno. U dalších to zákon sice nenařizuje, ale mohou zavřít o své vůli...

27. října 2025

Peníze použiji na dovolenou. iDNES.cz čtu pravidelně, říká vítěz týdenní prémie

Velká podzimní soutěž na portálu iDNES.cz zná svého prvního týdenního výherce. Díky sbírání diamantů v článcích si 10 000 korun odnáší čtenář Rostislav Žilka. Peníze plánuje použít na dovolenou s...

27. října 2025  10:29

České lázně jsou světová špička, chybí jim však personál, shodli se experti

Vysíláme

Tuzemské lázně se léta těšily celosvětovému věhlasu a vysokému kreditu. Platí to ale i v roce 2025? A jak se odráží nedostatek zdravotníků na jejich provozu? O tom debatovali hosté Kulatého stolu...

27. října 2025

Své miliony nestačí utrácet. Jak se žije lidem, kteří tvoří umělou inteligenci

Pracovníci, kteří se podílejí na vývoji umělé inteligence, momentálně čelí mimořádnému pracovnímu zatížení. Protože se jejich společnosti snaží udržet krok s inovacemi a soustředí se na vývoj...

27. října 2025

Dřív bylo nutné se kvůli hypotéce vzít. Jak se proměnily úvěry na bydlení

Schvalování hypotéky už se nepočítá na měsíce, ale spíše na dny až týdny. Oceňování nemovitosti si už dnes žadatelé také nezajišťují sami. Proces schvalování šel prudce dopředu. Změnily se ale i...

27. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Účetní chyby a chybějící miliardy. Rozpočet EU má vážné nedostatky, ukazuje audit

Premium

Navzdory určitému zlepšení přetrvávají v hospodaření s financemi Evropské unie těžké nedostatky. To je hlavní zjištění Výroční zprávy za finanční rok 2024 Evropského účetního dvora (EÚD). Auditoři...

27. října 2025

Voda jako věda. Stále více restaurací nabízí speciální nápojové lístky

Ve stále více amerických luxusních restaurací se objevují speciální menu nabízejí pestrou nabídku vody z různých koutů světa. Často nechybějí podrobně popsané chuťové vlastnosti každé z nich. Všechny...

26. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.