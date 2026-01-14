Vojensky sílící Německo trápí Francii. Sama si tak velké výdaje dovolit nemůže

Německo oznámilo, že bude v následujících letech investovat obrovské prostředky do zbrojení. Do roku 2029 na svou obranu vynaloží více než 500 miliard eur, což je v přepočtu asi 12,5 bilionů korun. Ačkoliv NATO si německé investice vesměs pochvaluje, v Evropě se najdou země, které z nich mají obavy. Například Francie.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Cvičení bundeswehru (28. září 2018)
Vojáci Bundeswehru pochodují během vojenské ceremonie před palácem Bellevue v...
Ministři obrany a hospodářství Boris Pistorius a Katherina Reicheová v Berlíně...
Německý ministr obrany Boris Pistorius (19. listopadu 2024)
21 fotografií

Francie má jednu z nejsilnějších armád v Evropě, k dispozici má i jaderný arzenál, který v případě potřeby může použít. Přesto má země z německého vyzbrojování smíšené pocity. Na jedné straně je oceňuje, neboť se tím posiluje celé evropské křídlo NATO, na té druhé si však uvědomuje i rizika, píše agentura Bloomberg.

Vrásky na čele Francouzům přidělává sílící krajně pravicová strana AfD. Volební průzkumy ukazují, že počet podporovatelů této politické partaje hlavně na východě země strmě roste. Francouzi si tak uvědomují, že proevropsky laděná vláda v Německu nemusí být do budoucna samozřejmostí.

Většina Němců chce víc zbrojit a mít silnější bundeswehr, důvěra v USA klesá

Stále častěji se mezi Francouzi hovoří o německém obranném průmyslu, který je každým dnem silnější. Tamní zbrojařské firmy tím mohou přicházet o důležité zakázky. Vojensky silné Německo může navíc do budoucna ohrožovat i celkovou geopolitickou sílu Francie. „Německo může Francii odsunout na vedlejší kolej,“ uvedl před několika dny francouzský europoslanec François-Xavier Bellamy.

Roky nepsané pravidlo končí

Francouzům se zároveň nelíbí, že by v Evropě mohlo přestat platit jedno nepsané pravidlo: Německo bylo dlouhá léta hospodářským motorem celé Evropské unie a Francie se zase mohla chlubit svou vojenskou silou. „To nyní staví Francii do obtížné pozice,“ tvrdí expertka Claudia Majorová.

Německo odhalilo plány na nejsilnější armádu v Evropě. Utratí stovky miliard eur

I proto Francie nyní zpovzdálí s obavami sleduje, jaké bezprecedentní vojenské investice Německo plánuje. Pro ni jsou totiž takové výdaje momentálně nepředstavitelné. Země se totiž řadí mezi nejzadluženější ekonomiky celé Evropské unie a rozpočtové deficity se jí už od koronavirové pandemie nedaří zkrotit.

Francouzů se v posledních týdnech dotklo také to, že Německo se při budování své vzdušné síly rozhodlo místo evropských letounů vsadit na americké stíhačky F-35. Společný německo-francouzský projekt, který se zaměřuje na vývoj stíhací letounu FCAS, je navíc na pokraji krachu.

Německo chválí generální tajemník NATO

Německo ve stejnou chvíli věří, že obrovské investice do armády plánované na další roky posílí význam země v celé Severoatlantické alianci. Na rozdíl od Francie nadšení z německého zbrojení neskrývá právě generální tajemník NATO Mark Rutte. „Německo je pro ostatní příkladem. Je to přesně ten typ odhodlání, který pro zajištění naší bezpečnosti potřebujeme,“ uvedl během své prosincové návštěvy země.

Německo buduje nejsilnější armádu v Evropě, pumpuje do ní miliardy eur

Sousední Poláci německé kroky vnímají pragmaticky. „Dokud je Německo součástí NATO a Evropské unie, více se obávám německé nechuti se vyzbrojovat než samotné německé armády,“ tvrdí polský vicepremiér Radosław Sikorski.

Výhodou Německa je, že pro rozvoj svého obranného sektoru disponuje solidním ekonomickým a průmyslovým zázemím. I proto se čím dál hlasitěji mluví o tom, že Berlín by se v dalších letech mohl zaměřit na vývoj vojenské techniky, ve které je Evropa momentálně velmi závislá na Spojených státech. Jde třeba o protivzdušnou či protiraketovou obranu, uzavírá Bloomberg.

14. ledna 2026

ilustrační snímek

14. ledna 2026

13. ledna 2026  15:14

13. ledna 2026  12:09

