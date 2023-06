Zastavte krádeže vody. Němečtí aktivisté bojkotují španělské jahody

Do Španělska dorazila tento týden skupina poslanců německého parlamentu, která chtěla zkontrolovat, zda pěstitelé jahod v Andalusii zavlažováním svých polí neohrožují národní park Doňana potýkající se už několik let se suchem. Inspekci na jihozápadě Španělska ale nakonec zrušila se zdůvodněním, že nechce zasahovat do kampaně před parlamentními volbami, jež se uskuteční příští měsíc. Informovala o tom španělská média.