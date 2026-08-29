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Německá vláda prosazuje celoevropskou akci proti čínské konkurenci v autoprůmyslu

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  9:01
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: David Chuchma, iDNES.cz

Německé vládní strany volají po posílení evropské ochrany před nekalou soutěží a po opatřeních na podporu výrobců automobilů. Podle parlamentních zdrojů jsou návrhy namířeny především proti čínským nadbytečným výrobním kapacitám, ale Čína v dokumentu přímo zmíněna není.

Dokument volá po „rázné reakci“ na praktiky narušující trh a na nekalou soutěž. Požaduje rychlejší a širší uplatňování antidumpingových a antisubvenčních opatření na úrovni Evropské unie.

Požadavky přicházejí v době, kdy německý průmysl stupňuje tlak na kancléře Friedricha Merze, aby vůči Pekingu zaujal tvrdší postoj. Podle Reuters jde o změnu kurzu v zemi, která se dlouho bránila zavádění obchodních bariér z obavy před čínskou odvetou.

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Vládnoucí Křesťanskodemokratické unie (CDU) a sociální demokraté (SPD) vyzývají Evropskou komisi, aby i po roce 2035 vedle čistě bateriových elektromobilů povolila také plug-in hybridy, elektromobily s prodlouženým dojezdem a vysoce účinné vozy se spalovacími motory. Cílem německých stran je podpora domácího klíčového automobilového průmyslu.

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Strany mimo jiné vyzývají Brusel, aby pozastavil plánované zpřísnění tzv. koeficientu využitelnosti (utility factor), který se používá k výpočtu emisí plug-in hybridů a jehož úprava je naplánována na začátek roku 2027. Podle současných plánů by totiž automobilky musely od roku 2027 prodávat výrazně více elektromobilů, aby splnily závazné emisní limity CO2.

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