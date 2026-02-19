Skřípění brzd na německé dráze. DB Cargo ruší polovinu míst, propustí tisíce lidí

Firma je mateřskou společností ostravské DB Cargo Czechia a s problémy se potýká už několik let.
Aktuálně pracuje v DB Cargo na plný úvazek asi 14 000 lidí. Škrty se podle Osburga dotknou jak řízení, tak dispečinku, plánování, administrativy, prodeje a rovněž IT.
Podle Osburga dosáhla provozní ztráta v loňském roce dvouciferné částky v řádu milionů eur. Propouštění je součástí jeho restrukturalizačního plánu, který má firmu znovu postavit na nohy. Odborový svaz železnic a dopravy (EVG) už avizoval, že bude bojovat o zachování každého pracovního místa.
Železniční nákladní doprava je závislá na průmyslové výrobě a na energetice. Současný propad většiny průmyslových odvětví se tak projevuje i poklesem přepravních objemů největších evropských dopravců na železnici.
V České republice je dominantním železničním dopravcem ČD Cargo, které prošlo transformací už loni. Firmu podle předsedy představenstva a generálního ředitele Českých drah (ČD) Michala Krapince loni opustilo přes 1200 lidí.