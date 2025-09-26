Německé aerolinky Lufthansa ruší tisíce míst. Zaostávají za konkurencí

Největší německá letecká firma aktuálně zaměstnává přibližně 103 tisíc lidí. Podle zdrojů německých médií se v příštích letech chystá zrušit asi 20 procent z 15 tisíc pozic v administrativě.
Zatímco ostatní aerolinky se již dávno vrátily v hospodaření na úroveň z roku 2019, Lufthansa zaostává. Spouští proto náročný restrukturalizační program.
Podle agentury DPA se očekává, že společnost plán masivního rušení pracovních pozic oznámí v pondělí, kdy pořádá takzvaný Den pro kapitálové trhy. Výkonná rada Lufthansy v čele s generálním ředitelem Carstenem Spohrem na něm má představit nové střednědobé cíle pro nadcházející roky.