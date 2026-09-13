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Nelegální výroba cigaret v Evropě sílí. Chybí koordinace, říká Evropský účetní dvůr

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  11:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Téměř každá desátá cigareta spotřebovaná v Evropské unii pochází z nelegální výroby nebo pašování. Členské státy kvůli tomu přicházejí zhruba o 13 miliard eur ročně na daních. Evropský účetní dvůr (EÚD) upozornil, že boj proti černému trhu oslabují rozdíly v pravidlech mezi členskými státy, nedostatečná koordinace a mezery ve vymáhání práva.

EÚD ve zprávě zveřejněné v úterý uvedl, že se nezákonný obchod s tabákem v posledních letech výrazně změnil. Pašování zůstává problémem, zároveň ale napříč EU vzrostla nelegální výroba tabáku.

„Skupiny organizovaného zločinu přesouvají výrobu přímo na území EU, aby zkrátily dodavatelské řetězce a dostaly se blíže ke spotřebitelům,“ uvedl podle britského deníku The Guardian Petri Sarvamaa z Evropského účetního dvora. „Nelegální výrobní závody byly nyní odhaleny téměř v každém členském státě EU,“ doplnil.

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Jako příklad rozsahu nelegální výroby cigaret v EU uvedl EÚD rozsáhlou továrnu v Belgii, kterou policie zlikvidovala v loňském roce. Fungovala 24 hodin denně a 50 pracovníků v ní obsluhovalo čtyři výrobní linky. Každá z nich dokázala vyrobit až jeden milion cigaret za hodinu.

EÚD zmínil také nelegální provoz ve Španělsku, který byl dosud největší odhalenou továrnou svého druhu. Policie při zásahu zabavila tři miliony krabiček cigaret v hodnotě 15 milionů eur a pět tun surového tabáku v hodnotě dalších pěti milionů eur. Výrobky z této továrny byly distribuovány do šesti zemí EU.

„Ten rozsah je skutečně pozoruhodný. Minulý měsíc francouzské úřady odhalily a zlikvidovaly přeshraniční síť, která zásobovala město Lille teprve od loňského prosince, ale za tu dobu už uskutečnila 120 dodávek po 7 500 krabičkách,“ řekl Sarvamaa.

Stále profesionálnější výroba

Podle EÚD nelegální tabákové provozy v EU využívají sofistikované stroje a zkušené techniky a obvykle fungují jen dva až čtyři měsíce. Skupiny organizovaného zločinu rozdělují výrobu mezi více zařízení a často je umísťují do příhraničních oblastí. Svou činnost přizpůsobují jednotlivým trhům a vyrábějí specifické značky pro cílové země.

Škody přitom zdaleka nekončí jen u výpadku daňových příjmů. Podle Petriho Sarvamaaho nelegální obchod mimo jiné činí tabákové výrobky levnějšími a dostupnějšími a narušuje snahy o ochranu veřejného zdraví.

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Zpráva také uvádí, že EU i její členské státy přijaly řadu opatření proti nelegálnímu obchodu s tabákem. Jejich účinnost však podle EÚD omezuje skutečnost, že právní rámec EU není v této oblasti plně harmonizovaný a jednotlivé státy postupují rozdílně. To vede k nedostatkům v prosazování práva, které mohou využívat organizované zločinecké skupiny.

„Zločinecké skupiny zapojené do nelegálního obchodu s tabákem nejsou úspěšné proto, že by Evropě chyběla legislativa, ale proto, že přetrvávají nedostatky v koordinaci, výměně informací a vymáhání práva. Organizovaný zločin má strategii. My ji potřebujeme také,“ uvedl Sarvamaa.

Zatímco celková spotřeba tabáku v EU nadále klesá, podíl nelegálních tabákových výrobků roste. V roce 2023, za který jsou k dispozici nejnovější údaje, představovaly nelegální cigarety přibližně 8,8 procenta celkové spotřeby. Přesný rozsah černého trhu je však podle zprávy obtížné určit, protože dostupné údaje o jeho velikosti, struktuře a ekonomických dopadech nejsou úplné ani dostatečně spolehlivé.

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