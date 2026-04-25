Válka s Íránem už zdražuje i kondomy. Chybějí suroviny na jejich výrobu

  9:00
Malajsijská společnosti Karex, která je největším světovým výrobcem kondomů, plánuje kvůli rostoucím nákladům zvýšit ceny výrobků o 20 až 30 procent. „Pokud bude přetrvávat narušení dodavatelského řetězce kvůli válce v Íránu, ceny se mohou zvýšit ještě více,“ řekl agentuře Reuters generální ředitel Goh Miah Kiat.
Šéf společnosti Karex, Goh Miah Kiat, při rozhovoru pro Reuters o cenách a dodávkách surovin (21. dubna 2026) | foto: Reuters

Sortiment společnosti Karex (21. dubna 2026)
Kondomy z produkce společnosti Karex (21. dubna 2026)
„Situace je rozhodně velmi křehká, ceny jsou vysoké. Nemáme jinou možnost než tyto náklady v tuto chvíli přenést na zákazníky,“ řekl Goh. Dodal ale, že firma současně zažívá prudký růst poptávky po kondomech, protože vyšší náklady na dopravu a zpoždění při přepravě způsobily, že mnoho zákazníků má nižší zásoby než obvykle.

Karex ročně vyrobí více než pět miliard prezervativů. Je dodavatelem pro přední značky jako Durex a Trojan, ale také dodává další výrobky do státních zdravotnických systémů, jako je britská zdravotní služba NHS, a globálních programů pomoci provozovaných Organizací spojených národů.

Od aut až po plechovky. Jak válka s Íránem ovlivňuje světové dodávky hliníku

Výrobce kondomů, rukavic a dalšího zdravotnického materiálu se tak připojuje k rostoucímu počtu firem, které se připravují na problémy v dodavatelském řetězci. Konflikt na Blízkém východě, který se vyostřil americko-izraelským útokem na Írán, zhoršuje dostupnost petrochemických produktů z Blízkého východu a zhoršuje nákup surovin.

Od začátku konfliktu 28. února se zvýšily náklady prakticky na všechno, od syntetického kaučuku po nitril používaných při výrobě kondomů až po obalové materiály a lubrikanty, jako jsou hliníkové fólie a silikonový olej, upozornil Goh. Karex má podle něj dostatečné zásoby na několik měsíců a snaží se zvýšit produkci, aby uspokojil rostoucí poptávku.

Od začátku roku se poptávka po kondomech zvýšila asi o 30 procent. Současné narušení přepravy navíc dál zvyšuje riziko jejich nedostatku. Vývoz do destinací, jako je Evropa a Spojené státy, nyní Karexu trvá skoro dva měsíce, zatímco dříve to byl měsíc. Mnoho rozvojových zemí teď nemá dostatečné zásoby, protože trvá dlouho, než se k nim produkty dostanou, uzavřel Goh.

Bez obřích datacenter Evropu převálcují USA i Asie. Staví se i v ČR

Nejčtenější

Írán opět zastavil ropnou tepnu. Dvě lodě v Hormuzském průlivu zasáhla palba

Sledujeme online
Hormuzský průliv

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo velitelství íránských ozbrojených sil. Úžina zůstala otevřena méně než 24 hodin. Nejméně...

Nejdražší byt světa patří nejbohatšímu muži Ukrajiny. Podnikatel za něj dal miliardy

Budova s názvem Le Renzo v nové monacké čtvrti Mareterra (20. února 2026)

Nejbohatší muž Ukrajiny Rinat Achmetov si pořídil jeden z nejdražších bytů světa. Luxusní apartmán v nové monacké čtvrti Mareterra má pět podlaží, dvacet jedna místností, osm parkovacích míst a...

Nutella s novou příchutí jde na trh. Značka rozšířila nabídku poprvé za desítky let

Ferrero Nutella německá

Pomazánka Nutella po více než šedesáti letech přichází s novou příchutí. Krok následuje jen krátce poté, kdy se její přítomnost na palubě kosmické lidi během měsíční mise Artemis II stala virální....

Leo Express představil repasovanou soupravu Talgo. Již brzy se vydá na Slovensko

Z Hlavního nádraží ve směru Slovácko a Bratislava vyjel nový vlak Leo Express,...

Společnost Leo Express ve čtvrtek jízdou na trase Praha–Bratislava představila repasované vlaky, které od konce dubna plánuje využívat na páteřní trase mezi Českem a Slovenskem. Soupravy s pasivním...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil kníže Schwarzenberg, našel nového majitele

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, změnil vlastníka. Barokní stavbu od loňského roku prodávala realitní kancelář Svoboda &...

25. dubna 2026

Nejdražší byt světa patří nejbohatšímu muži Ukrajiny. Podnikatel za něj dal miliardy

Budova s názvem Le Renzo v nové monacké čtvrti Mareterra (20. února 2026)

Nejbohatší muž Ukrajiny Rinat Achmetov si pořídil jeden z nejdražších bytů světa. Luxusní apartmán v nové monacké čtvrti Mareterra má pět podlaží, dvacet jedna místností, osm parkovacích míst a...

25. dubna 2026

Vládní regulace dusí malé pumpy. Mohou kvůli nim i skončit, varuje čerpadlář

Premium
Radek Kunc provozuje malou čerpací stanici v Dobřichovicích. (24. dubna 2026)

Vládní zastropování marží distributorů paliv a snížení spotřební daně zamávaly s provozy čerpacích stanic. Malá čerpací stanice v Dobřichovicích se v zásadě neliší od dalších menších pump v Česku,...

25. dubna 2026

Lufthansa s dceřinými aerolinkami zpoplatní kabinový kufr. Kolik to bude stát

Piloti Lufthansy zahájili dvoudenní stávku v rámci sporu o důchody. (12. března...

Německá letecká skupina Lufthansa zruší u základních letenek na krátkých a středně dlouhých trasách možnost vzít si s sebou na palubu bezplatně kabinové zavazadlo. Změna nastane od 28. dubna s...

24. dubna 2026  21:16

Google investuje 40 miliard dolarů do firmy Anthropic. Chtějí spolupracovat na AI

Dario Amodei, zakladatel start-upu Anthropic. (23. ledna 2025)

Americký internetový gigant Google hodlá investovat až 40 miliard dolarů (přes 830 miliard Kč) do firmy Anthropic zaměřené na umělou inteligenci (AI). V pátek o tom informoval Anthropic, který tak...

24. dubna 2026  19:22,  aktualizováno  21:03

KOMENTÁŘ: Trumpova návštěva Číny bude historická. Ale možná jinak, než myslel

Prezident Spojených států Donald Trump se v a japonské Osace sešel s čínským...

Donald Trump se nechtěně zapletl do globální ekonomické války, na kterou je čínský prezident Si Ťin-pching dobře připraven. Zatímco se představitelé USA a Číny horlivě připravují na setkání, konflikt...

24. dubna 2026

Soud potvrdil vinařství pokutu za falšování, řediteli vadí tajná databáze inspekce

ilustrační snímek

Třímilionovou pokutu pro Vinařství Ludwig, kterou uložila v roce 2022 Státní zemědělská a potravinářská inspekce za falšování vína, potvrdil i Nejvyšší správní soud. Zamítl totiž kasační stížnost....

24. dubna 2026  18:39

Orbánův pád trápí oligarchy. Magyar slibuje zásah proti bohatým maďarským elitám

Lorinc Meszáros (vpravo) hovoří s bývalým maďarským premiérem Orbánem během...

Pád Viktora Orbána znervózněl maďarské podnikatele, kteří během jeho éry zbohatli. Mezi nejčastěji skloňovaná jména patří Orbánův zeť István Tiborcz i jeho dlouholetý přítel Lőrinc Mészáros....

24. dubna 2026

Problémy, které mohou končit sebevraždou. Američtí letoví dispečeři tají deprese

Rychlý úsudek, odolnost vůči permanentnímu stresu, logické uvažování, prostorová představivost. Tyhle schopnosti jsou pro práci řídícího letového provozu nutností

Mezi dlouhodobě nejnáročnější profese patří i řídící letového provozu. Američtí dispečeři však přiznávají, že za hlasem z věže či řídicího centra se často skrývá stres, vyčerpání a nemalé psychické...

24. dubna 2026

Tykačův spor se španělským gigantem eskaluje. Pošle ho do exekuce

Pavel Tykač

Jednomu z největších českých byznysmenů v Česku Pavlu Tykačovi dochází trpělivost se španělským telekomunikačním gigantem Telefónica, S.A. Ten jeho firmám Venten Management a Lexburg Enterprises...

24. dubna 2026  15:23

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pumpaři mohou o víkendu zdražit. Nejvyšší povolená cena nafty se zvýší o 82 haléřů

ilustrační snímek

Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, o víkendu opět vzrostou. Nejvyšší povolená cena nafty se proti čtvrtku zvýší o 82 haléřů na 42,86 Kč za litr. Benzin bude možné prodávat maximálně za...

24. dubna 2026  14:56

Robot uklízí i baví. Pražské nákupní centrum testuje novinku, experti jsou skeptičtí

Robotický odpadkový koš P.E.P.E byl firmou M2C poprvé nasazený v obchodním domě...

Do obchodních center v Česku vstupují autonomní roboti. Nový robotický koš nesoucí jméno P.E.P.E. od společnosti M2C uklízí, komunikuje a slouží jako reklamní plocha v obchodním centru Harfa v Praze...

24. dubna 2026  13:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.