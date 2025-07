Evropa a Amerika míří k celní dohodě plné výjimek. O výsledku rozhodne až Trump

Evropská unie a Spojené státy se blíží k uzavření obchodní dohody, píše britský list The Guardian. Na většinu dovozu z Evropské unie do USA by se podle něj mělo vztahovat 15procentní clo. Počítá se...