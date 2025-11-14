Souhlas guvernéra je poslední zbývající překážkou pro ambiciózní plán společnosti Tokyo Electric Power (TEPCO) znovuzprovoznit blok č. 6 elektrárny, která se nachází asi 266 kilometrů od Tokia, píše agentura Bloomberg.
Hanazumi, který má nyní ve svých rukou osud největší jaderné elektrárny, uvedl, že bezpečnostní opatření v roky nečinném zařízení se od jeho poslední návštěvy zlepšila.
Uvedl, že chápe snahu majitele zařízení o zavedení co nejpřísnějších bezpečnostních opatření v elektrárně, která byla po katastrofě ve Fukušimě před téměř patnácti lety odstavena. „Bezpečnostní opatření se výrazně zlepšila,“ citoval Hanazumiho deník Nikkei.
Přísné regulační protokoly
Očekávané znovuzprovoznění elektrárny by mělo obrovský význam jak pro Japonsko, tak pro jejího provozovatele. Země se kdysi pyšnila 54 jadernými reaktory, které byly po havárii ve Fukušimě všechny odstaveny. Čtrnáct z 33 komerčně dostupných jednotek po celé zemi od té doby obnovilo provoz poté, co prošly přísnými regulačními protokoly a získaly klíčová povolení od místních samospráv, na jejichž území se elektrárny nacházejí.
Získání tohoto povolení však v tomto případě může trvat ještě dlouhou dobu a přichází pro firmu v kritickém okamžiku, kdy se snaží znovuzprovoznění urychlit.
Guvernér na začátku tohoto týdne uvedl, že předtím, než vydá své rozhodnutí ohledně elektrárny ve své prefektuře, chce také navštívit zničenou elektrárnu Fukušima na opačném pobřeží Japonska, uzavřel Bloomberg.