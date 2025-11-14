Největší jaderná elektrárna v Japonsku stále čeká na restart. Rozhodne guvernér

Jan Dvořák
  12:17
Odstavená největší japonská atomová elektrárna Kašiwazaki-Kariwa stále čeká na povolení k opětovnému spuštění. To nyní závisí na rozhodnutí guvernéra prefektury Niigata, kde se provoz nachází. Hidejo Hanazumi uvedl, že své rozhodnutí založí na tom, co viděl a pocítil, vydá se také ještě na kontrolní cestu do Fukušimy.
Japonská jaderná elektrárna Kašiwazaki-Kariwa (23. května 2023)

Japonská jaderná elektrárna Kašiwazaki-Kariwa (23. května 2023) | foto: ČTK

Souhlas guvernéra je poslední zbývající překážkou pro ambiciózní plán společnosti Tokyo Electric Power (TEPCO) znovuzprovoznit blok č. 6 elektrárny, která se nachází asi 266 kilometrů od Tokia, píše agentura Bloomberg.

Hanazumi, který má nyní ve svých rukou osud největší jaderné elektrárny, uvedl, že bezpečnostní opatření v roky nečinném zařízení se od jeho poslední návštěvy zlepšila.

Chystá se comeback největší japonské atomové elektrárny. Rozhodnou o ní lidé

Uvedl, že chápe snahu majitele zařízení o zavedení co nejpřísnějších bezpečnostních opatření v elektrárně, která byla po katastrofě ve Fukušimě před téměř patnácti lety odstavena. „Bezpečnostní opatření se výrazně zlepšila,“ citoval Hanazumiho deník Nikkei.

Přísné regulační protokoly

Očekávané znovuzprovoznění elektrárny by mělo obrovský význam jak pro Japonsko, tak pro jejího provozovatele. Země se kdysi pyšnila 54 jadernými reaktory, které byly po havárii ve Fukušimě všechny odstaveny. Čtrnáct z 33 komerčně dostupných jednotek po celé zemi od té doby obnovilo provoz poté, co prošly přísnými regulačními protokoly a získaly klíčová povolení od místních samospráv, na jejichž území se elektrárny nacházejí.

Smolný den pro největší jadernou elektrárnu, zaměstnanec ztratil dokumenty

Získání tohoto povolení však v tomto případě může trvat ještě dlouhou dobu a přichází pro firmu v kritickém okamžiku, kdy se snaží znovuzprovoznění urychlit.

Guvernér na začátku tohoto týdne uvedl, že předtím, než vydá své rozhodnutí ohledně elektrárny ve své prefektuře, chce také navštívit zničenou elektrárnu Fukušima na opačném pobřeží Japonska, uzavřel Bloomberg.

Největší jaderná elektrárna v Japonsku stále čeká na restart. Rozhodne guvernér

