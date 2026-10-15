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Nejstarší restaurace v Londýně změnila majitele. Má být zachráněna navždy

Matouš Waller
  13:41
Restaurace Rules dnes obývá dva propojené domy, jak prozrazuje odlišná podoba v...

Restaurace Rules dnes obývá dva propojené domy, jak prozrazuje odlišná podoba v patře. | foto: Rules

Cedule s bývalými majiteli a provozovateli podniku Rules - ten současný tam...
V Rules jsou na svou historii a odkaz náležitě pyšní.
Restaurace na dobové kresbě, tehdy ještě obývající pouze jeden dům.
Výzdoba nejstarší londýnské restaurace, zachycená o Vánocích 2012.
15 fotografií
Budova legendární restaurace Rules v londýnském Covent Garden, která funguje nepřetržitě od roku 1798 a hostila britské panovníky i slavné osobnosti jako Charles Dickens či Madonna, změnila majitele. Z rukou soukromníka zamířila pod správu britské památkové organizace National Trust. Na provozu se prý nic nezmění, důvodem je obava z budoucnosti.

První zákazníci se do restaurace Rules ve čtvrti Covent Garden v centru Londýna podívali v roce 1798. Pro představu o té době: hvězdou byl admirál Nelson kvůli vítězství nad Francií, lidé chodili jen pěšky nebo mohli jet kočárem, vlaky také jezdily na koňský pohon, v ulicích se svítilo lampami na velrybí olej. V kuchyních se vařilo a peklo nad ohněm na uhlí či dřevě a maso se opékalo na rožni.

Restaurace Rules dnes obývá dva propojené domy, jak prozrazuje odlišná podoba v patře.
Cedule s bývalými majiteli a provozovateli podniku Rules - ten současný tam ještě uvedený není.
V Rules jsou na svou historii a odkaz náležitě pyšní.
Restaurace na dobové kresbě, tehdy ještě obývající pouze jeden dům.
15 fotografií

Thomas Rule si otevřel jednoduchou hospodu zaměřenou na ústřice, masové koláče a porter, tehdy velmi oblíbené tmavé londýnské pivo. Restaurace s jeho jménem funguje od roku 1798 bez přerušení. Nezavřela ani za druhé světové války, kdy hostům nabízela přídělová jídla za pět šilinků.

Budova, v níž restaurace sídlí skoro 230 let, před několika dny přešla do správy britské státní organizace National Trust, která se zabývá ochranou památek a přírody. Dosavadní majitel J-P Mayhew nemovitost s odhadovanou hodnotou přes jedenáct milionů liber (více než 316 milionů korun) přenechal památkářům darem.

Objekt na adrese Maiden Lane 34-35 je dle serveru the Londonist místem mimořádného národního i mezinárodního významu, jelikož představuje vzácný příklad živého dědictví, u něhož zůstala zachována jak historická stavba, tak její původní účel.

Kus historie i v budoucnosti

Sama restaurace má soukromého majitele a na jejím provozu se tedy nic nezmění – jen nájem, který platí, bude nyní směřovat k památkářům.

„Velmi málo podniků po celém světě obstálo zkoušku časem tak dobře jako právě Rules,“ uvedl podle the Londonist někdejší majitel budovy ke svému rozhodnutí ji věnovat památkářům. Převod budovy na památkáře má podle bývalého majitele zajistit trvalou ochranu a zachování budoucnosti tohoto historického gastronomického klenotu.

Současný majitel podniku Ricky McMenemy, který v podniku pracuje už déle než 35 let, si přechod „pod křídla“ památkářů pochvaluje. Slavná restaurace, jejímiž dveřmi prošla celá řada významných osobností – od krále Eduarda VII. přes Charlese Dickense či Charlieho Chaplina až po Madonnu nebo Davida Bowia – tak podle něj bude v nezměněné podobě svým zákazníkům sloužit i mnoho dalších let.

Rules je pro Londýn víc než jen nejstarší restaurací. Britové ji označují na „beloved London institution“, což je spojení používané pro historická, oblíbená a ikonická místa, podniky nebo budovy s hlubokými kořeny v životě města. Jedna z přezdívek restaurace je Velká dáma Covent Garden. Její hodnotu podle památkářů netvoří jen historická budova a interiér, ale také jedinečná atmosféra, o které psali i básníci.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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