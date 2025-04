mar Martina Riemlová Autor:

Mezinárodní letiště v Dubaji se loni opět stalo tím nejvytíženějším na světě. Odbavilo celkem 92,3 milionu cestujících, což představuje meziroční nárůst o 6,1 procenta. Pokud by se ovšem do statistik započítala i domácí přeprava, spadla by Dubaj, která je základnou aerolinek Emirates, na druhé místo.