Američtí pivaři přešli na mexické Modelo, Bud Light zavrhli kvůli reklamě

Jak napsal list The New York Times, spolupráce s transgender influencerem je pouze jedním z mnoha „střípků“.

Mezi faktory, které posunuly Modelo Especial na první příčku, patří měnící se preference amerických spotřebitelů, kteří začali dávat přednost dováženému a dražšímu pivu. Jsou to ale také efektivní marketingové kampaně, které přilákaly mladé nehispánské spotřebitele právě k mexickému pivu.

„Většina lidí v pivovarnickém průmyslu předpokládala, že Modelo v určitém okamžiku Bud Light předběhne,“ uvedl Bart Watson, hlavní ekonom amerického Svazu pivovarů, který v USA zastupuje více než 6000 pivovarů. „Otázkou nebylo jestli, ale kdy,“ doplnil.

Ke změně došlo na začátku června poté, co si Bud Light držel první místo přibližně 20 let. Podle údajů společnosti Nielsen IQ, které analyzovala poradenská firma Bump Williams, tvořilo Modelo ve čtyřtýdenním období, které skončilo 8. července, 8,7 % maloobchodního prodeje piva ve Spojených státech, zatímco Bud Light 6,8 %.

Nevhodně zvolená kampaň

Na pokles prodejů měla vliv i nepovedená marketingová kampaň, která měla za úkol pozdvihnout oblibu značky Bud Light na americkém trhu především mezi mladými konzumenty. V rámci partnerství začal pivo propagovat šestadvacetiletý trans aktivista Dylan Mulvaney.

Biologický muž, jehož cestu proměny v ženu od roku 2021 sleduje na sociálních sítích přes 11 milionů followerů, sliboval zákazníkům v nejnovější soutěži vyhrát 15 000 dolarů (320 tisíc Kč). Video se setkalo s rozporuplnými reakcemi, společnost od té doby propustila dva své marketingové manažery a oznámila propad prodeje.

Generální ředitel společnosti Constellation Brands, která Modelo Especial vlastní, řekl minulý týden investorům, že vzestup piva na vrchol nastal „dříve, než jsme očekávali.“

Mladí lidé chtějí něco jiného

Jak napsal server The New York Times, spotřebitelské chování se za posledních deset let proměnilo. Podle Watsona Američané pijí méně piva než dříve a rovněž nakupují dražší značky než je Bud Light.

Z trendu podle něj těží malé pivovary a importovaná piva, jako je právě Modelo, stejně jako nápoje hard seltzer, tedy takzvané alkoholické sodovky, a koktejly v plechovkách.

„Mladší lidé chtějí něco nového, rozdílného a obvykle dražšího než předchozí generace,“ řekla Nadine Sarwatová ze společnosti Bernstein Autonomous, která se zabývá průzkumem trhu. „Nechtějí pít to, co pijí jejich rodiče,“ doplnila.

K úspěchu značky Modelo přispěl i demografický vývoj. Podle údajů vládní agentury United States Census Bureau tvořili hispánci v roce 2021 devatenáct procent americké populace, přičemž v roce 2000 to bylo třináct procent. Podle Sarwatové si mexické produkty získaly oblibu i u spotřebitelů nehispánského původu.

Mexiko vyváží do Spojených států více piva než kterákoliv jiná země. V roce 2022 přepravila sedmkrát větší objem než Nizozemsko, druhý největší dovozce piva do USA. Podle sdružení Beer Institute se od roku 2013 do roku 2022 objem dovozu mexického piva zdvojnásobil.