Projekt, který vznikl ve spolupráci se švédským výzkumným ústavem RISE, specialisty na sklo Glaskomponent a umělkyní miniatur Åsou Strandovou, si klade za cíl inspirovat zákazníky k odpovědnějšímu pití alkoholu. Společnost také vyzývá studenty, aby posunuli hranice a vytvořili ještě menší pivo, píše web Marketing Report.
Na výrobě miniatury se podílelo několik předních partnerů a odborníků. Švédský státní výzkumný a inovační institut RISE umožnil naplnění láhve pivem pomocí přesných kapilár určených pro optická vlákna. Obal zase vyvinula společnost Glaskomponent, která se specializuje na foukání skla pro laboratorní vybavení. Åsa Strandová ručně dokončila láhev s etiketou, barvou a uzávěrkou.
„Abychom podpořili zodpovědné pití, představujeme náš dosud nejumírněnější nápad,“ říká Casper Danielsson, vedoucí komunikace dánského pivovaru.
Nejmenší láhev na světě pojme podle něj pouze jednu dvacetinu mililitru a je tak malá, že je snadné ji přehlédnout. „Ale poselství téhle miniatury je mnohem větší: chceme lidem připomenout, jak důležité je pít zodpovědně.“
Danielsson zdůraznil, že přestože si možná někteří myslí, že láhev neexistuje nebo že obrázky vygenerovala umělá inteligence, ve skutečnosti je to výsledek řemeslné zručnosti, inovace a úzké spolupráce mezi několika odborníky.
„Vytvoření a aplikace barvy, uzávěru a etikety na láhev vysokou pouhých dvanáct milimetrů bylo neuvěřitelně náročné a zároveň velmi zábavné,“ komentovala práci na miniatuře Åsa Strandová. Podle ní neexistoval žádný zavedený způsob, jak to udělat. „S přesností, trpělivostí a kreativitou se nám to nakonec podařilo,“ říká.
Udělejte ještě menší, nabádá pivovar
Carlsberg se nyní spojil se studentskou unií Tekniska Högskolan Studentkår na Královském technologickém institutu KTH ve Stockholmu a vyhlásil celostátní soutěž, ve které vyzývá švédské vysokoškolské studenty, aby navrhli ještě menší láhev piva. Vítěz získá 10 000 švédských korun (asi 23 000 Kč) a návštěvu výzkumné laboratoře Carlsberg v Kodani.
„Stejně jako Carlsberg se i my studenti obvykle zaměřujeme na velké otázky. Víme však, že můžeme ještě více růst díky menším a složitějším výzvám anebo dokonce neřešitelným problémům. Jsem zvědavá, jak se s tímto úkolem studenti KTH poperou,“ říká Lydia Boijová, prezidentka Tekniska Högskolans Studentkårer.
Tento projekt navazuje na dlouhou tradici vědeckého výzkumu a symbolických kampaní společnosti Carlsberg. Výrobou nejmenšího piva na světě společnost zdůrazňuje význam umírněnosti a kreativního řešení problémů jak ve vědě, tak ve společnosti, uzavírá web.