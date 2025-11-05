Nejlepší reklama na Pepsi. Coca-Cola opět naráží s umělými tučňáky a medvědy

Jan Dvořák
  20:00
Společnost Coca-Cola si na sociálních sítích vykoledovala ostrou kritiku poté, co již druhým rokem po sobě použila umělou inteligenci při tvorbě své oblíbené vánoční reklamy. Firma tvrdí, že dílo posouvá hranice technické přesnosti, filmového vyprávění a kvality produkce. Diváci mají o reklamě mnohé pochybnosti a nazývají ji bezduchou.
coca-cola holidays are coming reklama AI zvířata kampaň vánoce

coca-cola holidays are coming reklama AI zvířata kampaň vánoce | foto: https://www.youtube.com

Nápojářský gigant Coca-Cola odstartoval ve vesničce Sonta-Clause ve finském...
Vánoční kamion společnosti Coca-Cola v britském Birminghamu (3. prosince 2013)
Společnost Coca-Cola v prohlášení uvedla, že podporuje ambice her snížit...
Plastové zálohované ekokelímky, do kterých si diváci mohou na olympiádě nalít...
15 fotografií

Červený kamion projíždí zasněženou krajinou a budí pozornost řady zvířátek. Vůz, tedy v průběhu klipu přesněji už kolona vozů, nakonec dorazí na náměstí, jehož středu vévodí slavnostně nasvícený vánoční strom. Reklamu podkresluje slavná píseň Coca-Coly „Holidays are Coming“, píše portál Mailonline.

Vánoční reklama Coca-Coly vyvolává rozpaky. Spotřebitelům vadí využití AI

Pro mnoho lidí po celém světě znamená oblíbená reklama oficiální začátek Vánoc. Poprvé ji vysílala televize již v roce 1995. V roce 2024 však provedla značka dosud největší změnu, když k vytvoření celé reklamy použila umělou inteligenci. „AI je supervelmoc, pokud jde o realizaci a produkci, díky níž je nyní možné to, co dříve nebylo,“ nechal se slyšet Pratik Thakar, globální viceprezident a vedoucí generativní AI.

„V loňském roce jsme dosáhli globálního milníku s prvním filmem na světě vytvořeným výhradně pomocí GenAI pro vysílací média. Byl to odvážný krok, který nám otevřel nové možnosti,“ dodal Thakar.

Letos ještě lépe

Nad vánočním dílkem se okamžitě pozastavilo mnoho diváků a stovky z nich se vyjádřily v komentářích pod videem na YouTube. „Po roce vývoje umělé inteligence to stále vypadá hrozně,“ napsal jeden z nich.

Další uvedl, že vzpomíná na dobu, kdy si firmy platily skutečné animátory, aby vytvářeli reklamy s duší. Teď je to podle něj jen bezduchá umělá inteligence. „Nejlepší reklama na Pepsi, jakou jsem kdy viděl,“ žertoval jiný.

Téměř okamžitě po zveřejnění dílo vyvolalo příkrou kritiku i ze strany uživatelů sociálních sítí. Někteří reklamu označili za odpad, ošklivou a příliš specializovanou. Nápojová korporace si také vysloužila nálepku líná.

Líbí se vám nová vánoční reklama Coca-Coly vytvořená pomocí umělé inteligence?

celkem hlasů: 27

Ačkoli hudbu použitou ve filmu nahráli a nazpívali skuteční umělci, mnoho komentářů si také dělalo legraci z textu „Tis the season it’s always the real thing“ (Je to období, kdy je vždycky všechno skutečné), protože samotná reklama byla vytvořena umělou inteligencí.

„Nazývat cokoli z toho skutečným je opravdu k smíchu,“ komentoval jeden z diskutujících. Jiní dokonce tvrdili, že tato reklama je přiměje přejít ke konkurenci Coca-Coly, společnosti Pepsi.

„Myslím, že Pepsi nakonec není tak špatná,“ napsal další, zatímco jiný navrhl, aby Pepsi natočila reklamu, která by Coca-Colu zesměšnila.

Transformační skok

Firma si ovšem za svým reklamním poselstvím stojí. Díky pokročilým nástrojům GenAI měla pod kontrolou každý filmový detail. „Od úhlů kamery po fyzikální realismus, a to pomocí intuitivních vizuálních poznámek napodobujících pracovní postup režiséra,“ řekl Thakar. Je to podle něj více než jen filmová tvorba. „Je to transformační skok do budoucnosti kreativity a technologie,“ dodal.

Letošní kampaň je podle něj dalším důkazem cesty značky k novým technologiím pomáhajícím přehodnotit způsob, jakým firma vytváří a šíří obsah. Coca-Cola nezveřejnila informaci, kolik za reklamu vytvořenou pomocí umělé inteligence utratila. Společnost ale tvrdí, že k její výrobě použila ještě méně lidí než loni. Letošní je také delší nežli ta loňská. „Musíme jít dál a posouvat hranice… Džin je venku z láhve a už ho zpátky nedostanete,“ uzavřel Pratik Thakar, globální viceprezident a vedoucí generativní AI.

Vstoupit do diskuse

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu

Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...

Nejdražší soutěž iDNES.cz: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty je v plném proudu. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč. Bude posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti...

Mýlil jsem se, řekl Gates. Změny klimatu podle něj lidstvo nezahubí

Zakladatel softwarové firmy Microsoft a americký miliardář Bill Gates tvrdí, že se v odhadech dopadu klimatických změn mýlil. Tyto změny klimatu nepovedou k zániku lidstva, i když mohou způsobit...

Nejlepší reklama na Pepsi. Coca-Cola opět naráží s umělými tučňáky a medvědy

Společnost Coca-Cola si na sociálních sítích vykoledovala ostrou kritiku poté, co již druhým rokem po sobě použila umělou inteligenci při tvorbě své oblíbené vánoční reklamy. Firma tvrdí, že dílo...

5. listopadu 2025

Konec těžby černého uhlí v Česku. Na Karvinsku vyvezou v lednu poslední vozík

Těžba černého uhlí v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku skončí k 31. lednu příštího roku. Z těžební společnosti OKD odejde ke stejnému datu 750 zaměstnanců a k 28. únoru dalších 150. Na odstupném jim...

5. listopadu 2025  14:12,  aktualizováno  18:18

Barcelona oslavila sté výročí metra. Zorganizovala běžecký závod v jeho útrobách

Za úsvitu 4. listopadu se 275 vyvolených běžců vydalo na start netradičního běhu pořádaného při příležitosti 100. výročí otevření podzemní dráhy v Barceloně. Čekala je pět kilometrů dlouhá trasa,...

5. listopadu 2025

V českém podzemí se skrývá zlato za více než 220 miliard. Těžba by se vyplatila

V českém podzemí se podle údajů České geologické služby nachází přes 77 tun dostupných zásob zlata, jejichž těžba by byla ekonomicky výhodná. Těžba zlata v Česku skončila v polovině 90. let, nyní se...

5. listopadu 2025  17:53

Z Berlína do Vídně přes Prahu z osmi hodin na polovinu. Brusel chce zrychlit železnice

Evropská komise představila plán, jak urychlit výstavbu evropské vysokorychlostní železniční sítě. Plán počítá s propojením hlavních dopravních uzlů rychlostí 200 kilometrů za hodinu a vyšší....

5. listopadu 2025  17:44

Utáhnu povolenky? Kalkulačka iDNES.cz spočítá, jak by zdražil otop i benzin

Pár stovek, nebo desetitisíce? Odhady, jak na domácnosti dopadne připravovaný systém emisních povolenek ETS2, se liší i o několik řádů. Záleží totiž nejen na ceně samotné povolenky, ale i na tom, jak...

5. listopadu 2025  14:38

Co když stopnou vysokorychlostní tratě? Stavme aspoň do Světlé, apeluje Správa

Vysokorychlostní trať z Prahy do Světlé nad Sázavou – tento úsek na trase mezi Prahou a Brnem by generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda doporučil k výstavbě nové vládě. Považuje ho za...

5. listopadu 2025  12:20

Dálniční známky od ledna zdraží. Kvůli novým kilometrům a inflaci

Dálniční známky od ledna zdraží. Jejich cena se mění podle výše inflace a počtu kilometrů, o které se dálniční síť za rok rozrostla, informovalo ministerstvo dopravy. Nejpoužívanější celoroční známka...

5. listopadu 2025  10:34,  aktualizováno  11:23

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

5. listopadu 2025  9:04

Evropa na rozcestí: Jak najít rovnováhu mezi regulací a zelenou transformací

Nejen Česko, ale celá Evropská unie dnes stojí před klíčovou otázkou: Jak udržet krok v globální konkurenci a zároveň naplnit legislativní požadavky nebo klimatické cíle? Zelená transformace,...

5. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kde se vzal příspěvek na obnovitelné zdroje. Za léta by už vydal na jaderný blok

Přes devět miliard korun. Tolik jen za loňský rok přispěly české domácnosti na platby za podporované zdroje energie. Povinný příspěvek na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných...

5. listopadu 2025

Na letiště do pěti let vlakem. Nejtěžší část přípravy řeší železničáři právě teď

Premium

Rok 2030 je podle Správy železnic stále platným cílem, do kterého by se mělo dokončit mnoho desetiletí očekávané železniční spojení z centra Prahy na Letiště Václava Havla v pražské Ruzyni. Původní...

5. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.