Červený kamion projíždí zasněženou krajinou a budí pozornost řady zvířátek. Vůz, tedy v průběhu klipu přesněji už kolona vozů, nakonec dorazí na náměstí, jehož středu vévodí slavnostně nasvícený vánoční strom. Reklamu podkresluje slavná píseň Coca-Coly „Holidays are Coming“, píše portál Mailonline.
Vánoční reklama Coca-Coly vyvolává rozpaky. Spotřebitelům vadí využití AI
Pro mnoho lidí po celém světě znamená oblíbená reklama oficiální začátek Vánoc. Poprvé ji vysílala televize již v roce 1995. V roce 2024 však provedla značka dosud největší změnu, když k vytvoření celé reklamy použila umělou inteligenci. „AI je supervelmoc, pokud jde o realizaci a produkci, díky níž je nyní možné to, co dříve nebylo,“ nechal se slyšet Pratik Thakar, globální viceprezident a vedoucí generativní AI.
„V loňském roce jsme dosáhli globálního milníku s prvním filmem na světě vytvořeným výhradně pomocí GenAI pro vysílací média. Byl to odvážný krok, který nám otevřel nové možnosti,“ dodal Thakar.
Letos ještě lépe
Nad vánočním dílkem se okamžitě pozastavilo mnoho diváků a stovky z nich se vyjádřily v komentářích pod videem na YouTube. „Po roce vývoje umělé inteligence to stále vypadá hrozně,“ napsal jeden z nich.
Další uvedl, že vzpomíná na dobu, kdy si firmy platily skutečné animátory, aby vytvářeli reklamy s duší. Teď je to podle něj jen bezduchá umělá inteligence. „Nejlepší reklama na Pepsi, jakou jsem kdy viděl,“ žertoval jiný.
Téměř okamžitě po zveřejnění dílo vyvolalo příkrou kritiku i ze strany uživatelů sociálních sítí. Někteří reklamu označili za odpad, ošklivou a příliš specializovanou. Nápojová korporace si také vysloužila nálepku líná.
Ačkoli hudbu použitou ve filmu nahráli a nazpívali skuteční umělci, mnoho komentářů si také dělalo legraci z textu „Tis the season it’s always the real thing“ (Je to období, kdy je vždycky všechno skutečné), protože samotná reklama byla vytvořena umělou inteligencí.
„Nazývat cokoli z toho skutečným je opravdu k smíchu,“ komentoval jeden z diskutujících. Jiní dokonce tvrdili, že tato reklama je přiměje přejít ke konkurenci Coca-Coly, společnosti Pepsi.
„Myslím, že Pepsi nakonec není tak špatná,“ napsal další, zatímco jiný navrhl, aby Pepsi natočila reklamu, která by Coca-Colu zesměšnila.
Transformační skok
Firma si ovšem za svým reklamním poselstvím stojí. Díky pokročilým nástrojům GenAI měla pod kontrolou každý filmový detail. „Od úhlů kamery po fyzikální realismus, a to pomocí intuitivních vizuálních poznámek napodobujících pracovní postup režiséra,“ řekl Thakar. Je to podle něj více než jen filmová tvorba. „Je to transformační skok do budoucnosti kreativity a technologie,“ dodal.
Letošní kampaň je podle něj dalším důkazem cesty značky k novým technologiím pomáhajícím přehodnotit způsob, jakým firma vytváří a šíří obsah. Coca-Cola nezveřejnila informaci, kolik za reklamu vytvořenou pomocí umělé inteligence utratila. Společnost ale tvrdí, že k její výrobě použila ještě méně lidí než loni. Letošní je také delší nežli ta loňská. „Musíme jít dál a posouvat hranice… Džin je venku z láhve a už ho zpátky nedostanete,“ uzavřel Pratik Thakar, globální viceprezident a vedoucí generativní AI.