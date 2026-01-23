Žebříček už poosmnácté sestavil portál The Wall Street Journal, který hodnotil devět největších amerických aerolinek. Posuzoval sedm klíčových parametrů, mezi kterými jsou včasné přílety, zpoždění letů, zpoždění letadel na ranveji, zrušené lety, manipulace se zavazadly, rušení rezervací kvůli plnému letadlu i oficiální stížnosti pasažérů.
Aerolinky Southwest Airlines nevyhrály ve všech kategoriích, vysoké hodnocení ale měly ve všech oblastech. Letecká společnost měla nejméně oficiálních stížností a také nejméně zpoždění na ranveji.
Na druhém místě se umístila ve včasných příletech a míře zrušených letů. Nejhorší hodnocení získala ale v kategorii manipulace se zavazadly, kde se umístila na čtvrté příčce.
Provozní ředitel aerolinek Andrew Watterson uvedl, že dopravce od kolapsu prázdninového cestování na konci roku 2022 a začátku roku 2023 investoval miliardy do zlepšení svých operací. Dodal, že je obzvlášť hrdý na nízkou míru zrušených letů, která v roce 2025 byla 0,84 procenta. „Je velmi snadné zrušit let. To je cesta nejmenšího odporu,“ zmínil.
Druhé místo obsadily aerolinky Allegiant, který měly ze všech aerolinek nejnižší míru zrušených letů, nejlépe zvládly manipulaci se zavazadly a také minimalizovaly počet zrušených rezervací. Relativně nízko se ale umístily v kategorii včasných příletů a zpoždění.
Společnost Allegiant tvrdí, že na většině tras nenabízí lety každý den. Namísto zrušení letů, kvůli kterým by mohl cestující uvíznout, raději volí strategii let uskutečnit i za cenu zpoždění.
Snažíme se zlepšovat
Společnost Delta Air Lines, která zaujala celkově třetí příčku, byla opět nejlepší v kategorii včasných příletů. Celkově se umístila třetí kvůli nárůstu počtu zrušených letů, zpoždění na ranveji a také stížností cestujících. V roce 2026 věří v návrat na první příčku. „Zaměstnanci Delty nastavují laťku vysoko, pokud jde o výkon aerolinek. Neustále se snažíme zlepšovat,“ uvedl dopravce se sídlem v Atlantě.
Aerolinky American Airlines a Frontier obsadily poslední příčku. Obě společnosti měly podle amerického webu problémy se spolehlivostí. Míra zrušení letů se u aerolinek American Airlines v roce 2024 zvýšila na rekordních 2,2 procenta. Nejvyšší hodnocení ve všech kategoriích bylo v případě American Airlines šesté z devíti leteckých společností.
Letecká společnost částečně přičítá svůj slabý výkon počasí a dalším faktorům, které nemohla ovlivnit. „Naše investice do klíčových oblastí, včetně manipulace se zavazadly a historického navýšení blokových časů, už přinášejí velmi slibná zlepšení našeho provozu a co je nejdůležitější, pro naše zákazníky,“ uvedly aerolinky.
Letecká společnost Frontier Airlines skončila na posledním místě ve čtyřech z celkových sedmi kategorií. Nejlepším výsledkem bylo třetí místo v kategorii, která se týká manipulace se zavazadly. Společnost se k hodnocení odmítla vyjádřit.
|1.
|Southwest Airlines
|2.
|Allegiant Air
|3.
|Delta Air Lines
|4.
|Alaska Airlines
|5.
|Spirit Airlines
|6.
|United Airlines
|7.
|JetBlue
|8.
|American Airlines, Frontier Airlines
|Zdroj: The Wall Street Journal