Newyorská nákupní třída se na první místo vrátila po třech letech a předstihla loňského lídra, londýnskou New Bond Street. Ta s částkou 20 642 eur (500 000 Kč) obsadila druhou příčku. Třetí skončila milánská Via Montenapoleone, kde nájemné dosahuje 20 000 eur (490 000 Kč) za metr čtvereční ročně.
Zpět na vrchol vynesl newyorskou Upper Fifth Avenue skokový růst nájemného o 35 procent. V londýnské, milánské i pražské nákupní ulici zůstaly ceny nájmů meziročně beze změny.
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„Pařížská ulice si dlouhodobě udržuje výjimečné postavení nejen v rámci České republiky, ale celé střední a východní Evropy. Stabilní výše nájemného v letošním roce potvrzuje její odolnost a silnou pozici na trhu, v kombinaci se stoprocentní obsazeností maloobchodních prostor,“ uvedl Jan Kotrbáček, mezinárodní partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních jednotek ve střední a východní Evropě ve společnosti Cushman & Wakefield.
Zájem prémiových světových značek podle něj nepolevuje. Jen letos v Pařížské otevřely značky Massimo Dutti, Patek Philippe a Longines, společnosti Brunello Cucinelli a Cartier své prodejny rozšířily.
K významným změnám v lokalitě patří také loňské znovuotevření bývalého hotelu InterContinental, který se po rozsáhlé rekonstrukci proměnil v luxusní Fairmont Golden Prague. Na jeho rekonstrukci má navázat revitalizace přilehlého náměstí Miloše Formana, která přinese upravený veřejný prostor i nové obchody.
|Pořadí
|Lokace
|Nájemné (eur/m2/rok)
|Meziroční srovnání v místní měně
|1.
|Upper Fifth Avenue, New York
|24 998
|+35 %
|2.
|New Bond Street, Londýn
|20 642
|0 %
|3.
|Via Montenapoleone, Milán
|20 000
|0 %
|4.
|Tsim Sha Tsui, Hongkong
|13 016
|−6 %
|5.
|Champs-Élysées, Paříž
|12 519
|0 %
|6.
|Ginza, Tokio
|11 006
|0 %
|7.
|Bahnhofstrasse, Curych
|9 554
|0 %
|8.
|Pitt Street Mall, Sydney
|8 363
|+4 %
|9.
|Myeongdong, Soul
|6 846
|+9 %
|10.
|Kohlmarkt, Vídeň
|5 400
|−2 %
|...
|18.
|Grafton Street, Dublin
|3 260
|+8 %
|19.
|Pařížská, Praha
|2 820
|0 %
|20.
|P. C. Hooftstraat, Amsterdam
|2 800
|0 %
Zdroj: Cushman & Wakefield
Velký zájem obchodníků se ale netýká jen Pařížské. Téměř stejně vysoké nájemné je podle Cushman & Wakefield také v ulici Na Příkopě, kde je ročně jen o několik eur za metr čtvereční nižší. Spolu s Václavským náměstím tvoří obě ulice hlavní nákupní zónu Prahy, v níž poptávka po obchodních prostorách nadále převyšuje nabídku.
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„Atraktivitu Prahy jednoznačně potvrzují nově otevřené významné obchody Na Příkopě, například Oysho na téměř 1 200 metrech čtverečních nebo vlajková prodejna Lego. Ještě letos se plánuje otevření konceptu Stradivarius nebo obchodního domu Peek & Cloppenburg,“ zmínil Kotrbáček.
Na Václavském náměstí je pak v plánu otevření nové prodejny Zara o rozloze 10 000 metrů čtverečních, která se zařadí mezi největší v Evropě.