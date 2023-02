Nejbohatší Američanka začínala jako modelka, manžela našla při rande naslepo

Gigant Koch Industries momentálně zaměstnává 120 tisíc lidí po celém světě. V čele společnosti nadále stojí Charles Koch, Davidův bratr, s nímž společně kdysi od otce převzali podnikání a vybudovali jednu z největších firem na světě. Konglomerát prostupuje celou škálu odvětví, působí v petrochemickém, chemickém i energetickém průmyslu.

Julia sama se však ve vedení podniku příliš neangažuje. Jak tvrdí její webové stránky, raději svůj čas tráví filantropií. S manželem darovali na vědu a výzkum prostřednictvím nadace David H. Koch Foundation již nejméně 200 milionů dolarů (4,5 mld. korun).

Julia Kochová nyní v daňových dokladech figuruje jako ředitelka, prezidentka, tajemnice a pokladní nadace. Poslední léta jsou však trochu odlišná. V letech 2018 až 2021, za něž jsou k dispozici poslední záznamy, darovala méně než 4 miliony dolarů. Od Davidovy smrti fond nadace nezískal žádné další příjmy a jeho hodnota se neustále snižuje z více než 95 milionů dolarů na konci roku 2009. Při posledním zúčtování bylo na jejím účtu pouhých 7,1 milionu dolarů.

Jedním z mála darů, které v poslední době poskytla, tak byl milion dolarů (22,3 milionu korun) univerzitě Duke v Durhamu v Severní Karolíně. Tu totiž navštěvuje její nejstarší syn. Nadace se také podle informací médií v roce 2018 zbavila svého tajemníka a pokladníka.

Minulý týden vědecké centrum Cox Science Center & Aquarium v Palm Beach na Floridě oznámilo, že nadace Davida Kocha věnovala pět milionů dolarů na vybudování fontány u vchodu do objektu. Je možné, že to byl jeden z posledních dobročinných aktů. Kompletní záznamy z roku 2022 bohužel nejsou k dispozici.

Kdo je Julia Kochová

Julia Margaret Flesherová se narodila v roce 1962 do podnikatelské rodiny. Její rodiče tehdy vlastnili obchod s nábytkem, následně založili prodejnu s oblečením, kde si poprvé přičichla k módě. Ta se stala její vášní. Už ve svých devatenácti letech se Julia rozhodla na vlastní pěst odstěhovat do města, které nikdy nespí – New Yorku. Tam zkusila štěstí jako modelka a módní návrhářka.

Koch Industries Bratři Charles a David Kochovi zbohatli působením v oblasti chemického, petrochemického a energetického průmyslu. Jejich konglomerátu firem Koch Industries položil již ve 40. letech minulého století jejich otec Fred Koch. V současnosti má firma roční příjem 110 miliard dolarů (2,6 bilionu korun) je druhou největší soukromě vlastněnou společností ve Spojených státech.

Dlouhých devět let pracovala v newyorském módním salonu, jehož majitel vždy tvrdil, že Julia disponuje vytříbeným vkusem a vždy dokáže dobře poradit. Také proto ji s sebou rád brával na své obchodní schůzky. Jednou mimo jiné také do Bílého domu, kde měla pomáhat s šatníkem tehdejší první dámy Nancy Reaganové.

Do kruhu jejích známých se tou dobou dostal i David Koch, zástupce ředitele firmy Koch Industries. Muž byl znám svým bouřlivým osobním životem, k němuž patřily i časté opulentními večírky. Když měla Julia jednou sjednané rande naslepo, netušila, že se setká právě s ním. „Potřásli jsme si rukou a já řekla, že jsem moc ráda, že jsem ho poznala. Teď zaručeně vím, že s ním příště už nikam jít nechci,“ vzpomíná Julia na svůj první dojem z budoucího muže v rozhovoru pro New York Times z roku 1998.

O šest měsíců později na sebe náhodou narazili znovu. K jejímu velkému znechucení se jí David představil podruhé, jako kdyby se vůbec neznali. Svou chybu pak dědic Koch Industries napravil tak, že ji vzal na tenisový turnaj US Open. Julia nadcházející období randění s Davidem podle jejich přátel nenesla moc dobře, ale byla prý trpělivá. David s divokými večírky nejenže nepřestal, ale vždy se obklopován typem žen, které se matce běžně domů nevodí ukázat.

Čerstvý džus pro manžela

Pár se vzal v roce 1996, to bylo Davidovi šestapadesát let. Jeho nevěsta byla o dvaadvacet let mladší. Novopečená paní Kochová se téměř okamžitě stala členkou newyorské smetánky. Díky jmění Davidovy rodiny přišla k luxusním bytům na Manhattanu, britském Southamptonu i americkém Aspenu. Manželé si zároveň pronajímali i nemovitosti na Palm Beach.

Julia od té doby už nikdy nepracovala, plně se vžila do role paní Kochové. V rozhovoru pro New York Times jednou popisovala, jak manželovi každé ráno nalévá čerstvě vymačkaný pomerančový džus.

Její manžel David Koch zemřel v roce 2019 ve věku 79 let, prohrál v boji s rakovinou prostaty. Vdova v posledních dvou letech investovala do třech nových sídel v hodnotě 170 milionu dolarů (3,8 mld korun) a pustila se do renovace svého současného domu, na kterém utratila 40 milionu dolarů, v přepočtu necelých 900 milionů korun. K dnešnímu dni je dvacátým nejbohatším člověkem planety.

„Jestli její nadace bude fungovat i v budoucnu, se teprve uvidí,“ říká profesorka na univerzitě v Seattlu a odbornice na ženskou filantropii Elizabeth Daleová. Podle ní nic nebrání tomu, aby ji Julia nemohla oživit nebo začít něco dělat sama. „Ale pokud jde o to, čeho jsou všichni svědci během několika posledních let, myslím, že je přesnější říci, že by vše spíše mohlo skončit,“ uzavírá Daleová.