Nejbohatší Afričan chystá nástupnictví. Impérium svěří svým třem dcerám

Mariya Dangoteová jako budoucí dědička podnikatelského impéria létá na dovolené soukromým letadlem svého otce, její synové navštěvovali internátní školu ve Švýcarsku a už dlouho ví, že jednou zdědí část majetku v hodnotě desítek miliard dolarů. Když však chtěla vystudovat MBA, potřebovala k tomu souhlas manžela.
Příběh tří sester je pozoruhodný i kvůli prostředí, ze kterého pocházejí. Vyrůstaly na převážně muslimském severu Nigérie, kde je stále běžné očekávat od žen především péči o domácnost. Samy přiznávají, že se v práci musejí opakovaně vyrovnávat s předsudky.