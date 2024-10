Majitel lodi, která v Baltimore smetla most, zaplatí vládě sto milionů dolarů

V Baltimoru na východním pobřeží Spojených států se v zřítil čtyřproudový silniční most, do kterého předtím narazila nákladní loď. (26. března 2024) | foto: Reuters

S žalobou před několika týdny přišlo americké ministerstvo spravedlnosti, které obvinilo vlastníka i provozovatele nákladní lodi z nedbalosti a z ignorování problémů s elektrickými systémy. Plavidlo následně narazilo do mostu Francise Keye Scotta a kvůli nehodě zemřelo šest lidí, píše portál The Guardian.

Americké ministerstvo v žalobě uvedlo, že odstranění přibližně 3 až 4 tisíc tun trosek způsobených havárií spolu s umožněním opětovného otevření přístavu Baltimore stálo více než 100 milionů amerických dolarů. Jen pár týdnů od oznámení této žaloby přišly singapurské firmy s návrhem na úhradu.

Náklady na sanaci neponesou poplatníci

„Téměř sedm měsíců po jedné z nejhorších dopravních katastrof poslední doby, která si vyžádala šest lidských životů a způsobila obrovské škody, jsme dnešním vyrovnáním dosáhli důležitého milníku. Náklady na sanační práce federální vlády ponesou společnosti Grace Ocean a Synergy. Nikoliv američtí daňoví poplatníci,“ řekl za americkou stranu náměstek generálního prokurátora Benjamin C. Mizer.

Dosavadní vyšetřování amerického Národního úřadu pro bezpečnost dopravy NTSB zjistilo, že kontejnerová loď měla během 12 hodin před nehodou až čtyři výpadky elektřiny. Podle žalobců provozovatel i vlastník zanedbali i lodní elektroinstalaci. Dvaadvacet členů posádky z Indie po nárazu do mostu uvízlo po dobu několika týdnů na lodi, neboť plavidlo bylo zaklíněno pod tunami betonu a oceli.

Kompenzace ve výši 100 milionů dolarů se týká i nákladů spojených s odstraňováním následků nehody. Jsou to například i výdaje spojené s odstraněním přibližně 50 tisíc tun oceli, betonu, asfaltu i dalších materiálů z vody.

Požadovaná kompenzace zahrnuje i náklady, které musela americká strana vyložit v souvislosti se znovuotevřením přístavu v Baltimoru. Ten se plně zprovoznil až v průběhu letošního června, tedy skoro tři měsíce po nehodě.

Hovoří se o další žalobě

Americké ministerstvo spravedlnosti do žaloby nezahrnulo opětovné vybudování nového mostu. Do budoucna se proto rovněž očekává, že s žalobou přijde také americký stát Maryland, který most Francise Keye Scotta dříve postavil i vlastnil.

Součástí této žaloby by mělo být peněžité odškodnění. Americký stát Maryland totiž podle posledních informací odhaduje, že náklady na přestavbu mostu vyjdou až na 1,9 miliardy amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 42 miliard korun. Hotovo by mělo být do konce roku 2028.

Většímu počtu obětí po nehodě zabránili tamní policisté, kteří krátce po získání potřebných informací rozhodli o zastavení silniční dopravy na mostě. Na varování dělníků, kteří na mostě v té době pracovali, nebyl dostatek času. Oběťmi se stali latinskoameričtí imigranti, kteří se do USA rozhodli přestěhovat za lépe placenou prací a většími životními příležitostmi, uzavírá The Guardian.