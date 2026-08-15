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Nedrž slovo, drž peníze. Na Polymarketu se sázelo i na americké požáry

Jan Dvořák
  15:00
Větrná bouře v Los Angeles pohání požár, který ohrožuje tisíce budov. (10....

Větrná bouře v Los Angeles pohání požár, který ohrožuje tisíce budov. (10. ledna 2025) | foto: Reuters

Větrná bouře v Los Angeles pohání požár, který ohrožuje tisíce budov. (10....
Větrná bouře v Los Angeles pohání požár, který ohrožuje tisíce budov. (10....
Větrná bouře v Los Angeles pohání požár, který ohrožuje tisíce budov. (10....
Větrná bouře v Los Angeles pohání požár, který ohrožuje tisíce budov. (10....
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Predikční platformy, jako je například Polymarket, nabízejí uživatelům možnost sázet na nejrůznější témata od blokády v Hormuzském průlivu přes nejrůznější výzvy na YouTube až po to, jaké slovo řekne prezident Trump. Polymarket však v minulosti umožnil uživatelům sázet i na ničivé lesní požáry v USA. Američtí zákonodárci nyní varují, že tato aktivita podněcuje žhářství. „Nikdy byste neměli podporovat tak hanebný čin, jakým je založení požáru,“ uvedl senátor Jeff Merkley z Oregonu.

Když se v lednu roku 2025 šířily lesní požáry po kopcích obklopujících Los Angeles, uživatelé Polymarketu se snažili správně tipnout, kolik akrů shoří a doufali, že za správnou předpověď získají výhru. Polymarket tehdy umožňoval sázet na i to, zda se požáry rozšíří do sousedních okresů nebo kdy by mohly být uhašeny.

Někteří uživatele platformy však tato praxe stále více znepokojovala. „Doufám, že prohraju,“ napsal jeden sázející v sekci komentářů na webu a dodal: „Nevyberu si výhru kvůli takové sázce, protože jsem muž, který drží slovo.“ Jiný mu odpověděl: „Nebuď muž, který drží slovo, buď muž, který drží peníze!“ píše portál The Washington Post.

Než se požáry o tři týdny později podařilo dostat zcela pod kontrolu, shořelo více než 120 kilometrů čtverečních plochy, zahynulo 29 lidí a na Polymarketu se vsadil více než 1 milion dolarů v souvisejících sázkách.

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V současné době, kdy v okrese Los Angeles a ve východní části státu Washington zuří nové požáry, při nichž již lehly popelem stovky budov a asi 65 000 lidí přišlo o své domovy, chce devět demokratických senátorů omezit výplaty z predikčních trhů souvisejících s lesními požáry.

Zákonodárci v dopise adresovaném Michaelu Seligovi, předsedovi Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC), varovali, že sázky tohoto typu by mohly lidi motivovat k žhářství nebo bránit snahám o hašení probíhajících požárů.

Pokušení žhářství

„Nabízení sázek na ničivé lesní požáry hrozí tím, že se utrpení komunit bagatelizuje, a to vše jen proto, aby z toho mohli profitovat bohatí a mocní,“ uvádí se v dopise. Podle státních a místních hasičských úředníků existuje také zvýšené riziko, že by jednotlivci mohli být v pokušení spáchat žhářství, aby si zajistili úspěch svých sázek.

Mluvčí společnosti Polymarket uvedl, že platforma nenabízí sázky na lesní požáry americkým spotřebitelům, ale její mezinárodní platforma ano. CFTC zatím neodpověděla na žádost o vyjádření k tomu, zda v reakci na tento dopis podnikne nějaké nové kroky. Úřad ale již zvažuje navrhované předpisy pro predikční trhy, včetně ustanovení, které zakazuje trhy odporující veřejnému zájmu. Agentura již dříve uvedla, že některé sázky související se smrtí, jako jsou válka nebo atentát, by podle navrhovaných předpisů pravděpodobně měly byly zakázány.

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„Lesní požár je nesmírně děsivá a nebezpečná událost a v žádném případě nechceme lidem dávat podnět k tomu, aby zpomalili svou práci kvůli hašení požáru,“ uvedl senátor Jeff Merkley z Oregonu, který inicioval tento dopis. „V žádném případě nechceme podporovat tak hanebný čin, jakým je založení požáru,“ dodal.

„Když jsem se dozvěděl, že se začínají uzavírat sázky na lesní požáry, byl jsem ohromen,“ dodal Merkley. Výsledek takové sázky lze podle něj totiž ovlivnit lidským jednáním.

Zvrácená motivace

Jamie L. Pietruska, historik z Rutgers University v New Jersey, říká, že lidé sázejí na počasí již po staletí, například na to, jak dlouho potrvá, než bouřka ustane. Predikční trhy umožňující sázky na lesní požáry jsou však podle něj odlišné, protože uživatelé mohou ovlivnit jejich výsledek – na rozdíl od hurikánů či povodní. „Lesní požáry jsou zjevným příkladem zvrácené motivace,“ řekl Pietruska.

Úřady uvedly, že nedávné požáry ve státě Washington a požáry v Los Angeles z roku 2025 zapálili žháři, ačkoli úředníci neřekli, že by některý z nich byl motivován predikčními trhy.

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Polymarket vznikl v roce 2020, ale v letech 2022 až 2025 mu ve Spojených státech zakázali provoz, neboť se řádně nezaregistroval právě u CFTC. Někteří uživatelé však mohli i nadále přistupovat k mezinárodní platformě webu pomocí VPN, což je v rozporu s podmínkami služby Polymarketu.

V prosinci spustila společnost Polymarket pro americké spotřebitele verzi splňující požadavky CFTC, což vedlo k prudkému nárůstu popularity a obavám z obchodování na základě důvěrných informací.

Na požáru není nic zábavného

V dubnu byl obviněn americký voják poté, co využil utajované informace k výhře 400 000 dolarů právě na platformě Polymarket v sérii sázek souvisejících s prosincovým zajetím venezuelského vůdce Nicoláse Madura americkými silami. Následující měsíc zahájil poslanec James Comer, který předsedá Výboru pro dohled Sněmovny reprezentantů, vyšetřování predikčních trhů s odkazem na obavy z obchodování s využitím důvěrných informací.

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„Ačkoli si jsme rizik vědomi, odstranění těchto trhů tragédii nezabrání, ale naopak zhorší přístup k nejpřesnějším informacím právě pro ty, kteří je nejvíce potřebují,“ reagoval mluvčí společnosti Polymarket ve svém prohlášení. Dodal, že Polymarket nestanovuje kurzy, neuzavírá obchody na opačné straně ani neprofituje z výsledků.

„Když dojde k tragédii, lidé se obracejí na zpravodajství, aby získali komentář, a na Polymarket, aby získali informace,“ řekl mluvčí. Senátor Merkley však oponoval, že nevidí žádný smysl v tom, aby uživatelé hádali, kolik lesních požárů by mohlo vypuknout nebo jakým způsobem.

„Může být zábavné sledovat koně, jak běhají po dráze, anebo sledovat sportovní událost,“ řekl Merkley. „Na požáru není nic zábavného,“ uzavřel senátor podle amerického deníku.

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