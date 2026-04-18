Provozovatelé restaurací loni inzerovali desítky tisíc pracovních míst pro umývače nádobí, což podle analytické firmy Lightcast činí jednu z nejvyhledávanějších pozic v oboru, napsal americký portál The Wall Street Journal.
„Je to náročná a zároveň klíčová pozice,“ uvedl pro americký portál Chris Tomasso, generální ředitel společnosti First Watch Restaurant Group. Rick Cardenas, šéf společnosti Darden Restaurants, považuje nedostatek umývačů nádobí za největší personální problém firmy.
Podobně to vidí i Chip Wade ze společnosti Union Square Hospitality Group. Aby si firma pracovníky udržela, nabízí jim jídlo zdarma i slevy pro jejich blízké. Řetězec suši restaurací Kura Sushi dokonce dováží vysoce automatizované myčky z Japonska za 15 000 dolarů za kus (300 000 Kč), aby snížil pracovní zátěž v kuchyni.
Náročná práce
Umývači nádobí ve First Watch průměrně vydělávají 17,21 dolaru (360 Kč) za hodinu. Podle pracovní platformy Indeed se průměrný plat umývačů nádobí pohybuje kolem 32 500 dolarů ročně (680 000 Kč).
Pracovníci zajišťují, aby měly provozovny neustálý dostatek čistého nádobí pro kuchaře i číšníky. Oplachují a odstraňují zbytky jídla z nádobí, drhnou zaschlé nečistoty, vkládají nádobí do myčky a následně ho třídí. Mezi jejich povinnosti patří také úklid podlah v kuchyni na konci směny i vynášení odpadků.
„Mytí nádobí není profese, kterou bych kdy doporučil někomu, kdo má jiné možnosti,“ zmínil Jayme Patton, který mytím nádobí strávil pět let. Podle něj se setkal se situací, kdy na něj kolegové doslova házeli nádobí a manažeři na něj křičeli. Někdy musel po zavírací době uklízet celou kuchyni sám.
„Je to těžká práce. Je tam horko. Začínal jsem jako umývač nádobí, vím, jaké to je,“ uvedl Tomasso.
Vedle nedostatku pracovníků řeší zaměstnavatelé i vysokou fluktuaci. Zaměstnanci v gastronomii odcházejí z práce nejčastěji ze všech odvětví sledovaných americkou vládou. Podle společnosti Black Box Intelligence stojí nahrazení hodinového pracovníka v restauraci 2 700 dolarů (60 000 Kč).
Ačkoliv má společnost First Watch má nižší fluktuaci než průměr odvětví, přesto je mezi umývači nádobí vyšší než u jiných pozic. Pouze asi pět procent z jejich 1 557 umývačů zůstává ve firmě déle než pět let.
Chybějí zahraniční pracovníci
Podle asociace National Restaurant Association v loňském roce 54 procent restaurací s obsluhou uvedlo, že měly méně uchazečů o pomocné pozice v kuchyni, než je běžné. Prezidentka asociace Michelle Korsmová uvedla, že situaci nepomáhá zpřísněná imigrační politika, která omezuje přísun zahraničních pracovníků.
Chybí také mladí lidé. „Mladí lidé tradičně poskytovali cenově dostupný zdroj pracovní síly pro kuchyňské práce, ale v dnešní době pracuje méně mladých lidí ve věku 16 až 24 let,“ uvedla Korsmová.
Kevin Murphy, který působí na University of Central Florida a strávil roky provozováním restaurací, uvedl, že mnoho mladých lidí je pohlceno sociálními sítěmi a dalšími aktivitami. „To je nemotivuje k práci,“ řekl.
Restaurace lákají zaměstnance na různé výhody. Kromě jídel zdarma a slev nabízí třeba také podíl ze spropitného nebo servisních poplatků. Například chicagská restaurace John’s Food and Wine si účtuje 20procentní servisní poplatek u všech objednávek, který rozděluje mezi všechny zaměstnance, kteří pracují za hodinovou mzdu.
Průměrný výdělek umývače nádobí v John’s Food and Wine loni činil 70 000 dolarů (1 460 000 Kč). „Jsou velmi cenění a tomu odpovídá i jejich odměna,“ uvedl spolumajitel podniku Tom Rogers.