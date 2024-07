Když uteče pastevec. V Turecku shánějí správce stád, vláda spoléhá na cizince

„Máme problém najít pastevce. Název tohoto povolání jsme proto raději změnili na ‚správce stáda‘. Nedělají se ale žádné kroky, které by tuto profesi zatraktivnily. Pastevcům by se mělo zaručit sociální zabezpečení,“ uvedl předseda svazu tureckých chovatelů ovcí a koz (TÜDKİYEB) Nihat Çelik. Dodal, že je nyní je v zemi nutně potřeba 150 000 pastýřů.

Podle Çelika někteří zahraniční pastevci odcházejí za lepšími pracovními podmínkami. „Každé ráno se probouzíme s obavou, že nám pastýř uteče. Nemůžeme proto dostatečně investovat v tomto odvětví a zvyšovat počty kusů ve stádech. Naše vláda by měla regulovat a zlepšit podmínky pro tuto práci,“ uvedl šéf svazu TÜDKİYEB.

Turecká vláda už jedná o této záležitosti mimo jiné s Afghánistánem. Právě z této země už v Turecku mnoho lidí místní stáda pase. Podle Çelika je nyní v Turecku asi 40 000 pastevců z ciziny.

Debatu o tomto tématu rozvířil nedávno také turecký ministr obchodu Ömer Bolat. „Pokud by najednou odešlo 25 000 afghánských pastevců, znamenalo by to u nás konec chovu dobytka,“ uvedl Bolat.