Británie má málo oxidu uhličitého. Nedostatek pocítí i další země v Evropě

Problémy s nedostatkem oxidu uhličitého, které zasáhly Británii, se šíří také do dalších částí Evropy. Uvedla to podle listu Financial Times společnost Nippon Gases, která patří mezi největší distributory tohoto plynu na světě. Nedostatek oxidu uhličitého v Británii ohrožuje různá odvětví od potravinářského po ocelářský průmysl.