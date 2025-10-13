„Nejdůležitější je, že benzin je k dispozici na čerpacích stanicích. Ano, ceny vzrostly, ale naším úkolem je zajistit dodávky ropných produktů do regionů, aby jejich ekonomika a sociální sektor neutrpěly,“ řekl Siluanov. Dodal, že pokud jde o konkrétní otázku cen pohonných hmot v některých regionech, je zřejmé, že v současné době existuje určité omezení dodávek. „Ty, jak jsem přesvědčen, v blízké budoucnosti překonáme,“ dodal.
Ruská média už v srpnu informovala o nedostatku benzinu a o frontách aut před čerpacími stanicemi v některých regionech včetně Krymu. Na tomto anektovaném území si řidiči smějí od října jednorázově natankovat už jen 20 litrů benzinu.
Ruský benzinový kolaps. Na Krymu už smí tankovat jen 20 litrů, Kreml zvažuje dovoz
Rusko na konci září oznámilo, že do konce roku částečně omezí vývoz nafty a prodlouží stávající zákaz vývozu benzinu. Moskva ve velkém vyváží ropu, z níž se benzin vyrábí.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v polovině září reagoval na sérii ukrajinských útoků proti ruským podnikům pro zpracování nebo přepravu ropy, jejíž prodej Moskvě zásadně pomáhá financovat válku proti Ukrajině. „Nejefektivnější sankce jsou ty, které působí nejrychleji,“ uvedl. Ukrajina podle něho svými útoky významně omezila ruský ropný průmysl.
„Ruská válka je funkcí ropy, zemního plynu a dalších energetických surovin,“ řekl ukrajinský prezident a poděkoval ukrajinským vojákům, kteří se podílejí na útocích na objekty ruského ropného průmyslu.
Rusko zahájilo válku na Ukrajině v únoru 2022, obě země si vzájemně nadále útočí i na energetickou infrastrukturu. V posledních dnech ruské útoky zničily na Ukrajině více než polovinu její domácí produkce zemního plynu, uvedla minulý týden agentura Bloomberg.