Ostrůvek Crevan, který se nachází pár minut plavby lodí od ostrovů Burano a Torcello a 7,5 km od náměstí svatého Marka, je o něco menší než standardní fotbalové hřiště. Byl postaven uměle v roce 1806 francouzskou armádou během napoleonské éry jako strategická základna k obraně severní části benátské laguny před Rakouským císařstvím.
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V roce 1815 však ostrov připadl pod rakouskou nadvládu, než v roce 1866, po připojení Benátska k Italskému království, přešel pod italský stát. Crevan sloužil vojenským účelům až do konce první světové války. Po letech chátrání jej koupil soukromý majitel a budovy na ostrově zrekonstruoval na obytné nemovitosti, píše web The Guardian.
Únik ze světa
Hlavní budovou ostrova je někdejší napoleonská pevnůstka, kterou současný majitel přestavěl na malou vilu se čtyřmi místnostmi, obklopenou pečlivě udržovanými trávníky, zeleninovými a ovocnými zahradami a stromy. K dispozici je také soukromé kotviště podél malého vnitřního kanálu ostrova a heliport.
Crevan zařadilo do nabídky hned několik předních realitních kanceláří, včetně Lionard Luxury Real Estate a Dimora Italian Real Estate, dceřiné společnosti Christie’s International.
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„Crevan nabízí výsadu úniku ze světa, aniž by člověk musel opustit univerzální kouzlo Benátek,“ uvedl Dimitri Corti, zakladatel a generální ředitel společnosti Lionard Luxury. „To, co člověk získává, není pouhá rezidence a pozemek, ale prostor, soukromí a celá krajina, kterou je třeba chránit.“
Crevan však má konkurenci. Isola Santa Cristina, další ostrov v benátské laguně, který po desetiletí patřil dědici křišťálového impéria Swarovski, byl v červnu nabídnut k prodeji za přibližně 24 milionů eur. Součástí tohoto luxusního útočiště je obrovská vila, bazén se slanou vodou a vinice.
Na trhu je momentálně také osmiúhelníkový ostrov nedaleko benátského Lida, jehož historie sahá až do 16. století, kdy jej Benátská republika vybudovala jako obrannou pevnost, uzavírá britský portál.
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