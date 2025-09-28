Nechci být jen youtuber. MrBeast pozvolna proměňuje slávu v zábavní impérium

Mistr virálních videí MrBeast nezahálí. Přijal nového generálního ředitele, který bude mít na starosti omezení výdajů v jeho firmě a také zajistí ještě větší dosah jejich úspěšného obsahu. Přestože díla nejúspěšnějšího youtubera světa dosahují podle jeho společnosti každých 90 dní více než miliardu unikátních diváků, MrBeast chce ještě víc.
Youtuber MrBeast se měl údajně dotýkat skutečné mayské masky. Podle ústavu INAH...
„Právě jsem koupil tento luxusní soukromý tryskáč. Pokud tento pilot vydrží sto dní zavřený uvnitř, může si ho nechat!“ Přibližně podle tohoto mustru vypadá obsah videí, jimiž si MrBeast vydobyl celosvětový věhlas.

Obvykle začíná každé video tím, že vyhlásí premisu, aby upoutal diváky. Naláká je na obrovskou odměnu nebo zvrat, obvykle velkou finanční výhru, aby je udržel u obrazovek. Hodiny v centrále jeho společnosti Beast Industries pak zobrazují živé aktualizace počtu odběratelů, který každou minutou roste. Jeho hlavní kanál zde má momentálně více než 430 milionů odběratelů.

Dělat to jako Musk

Vlastní jméno MrBeasta zní James Stephen Donaldson. Sedmadvacetiletý podnikatel je velkým obdivovatelem Steva Jobse a Elona Muska. Sám říká, že chce vybudovat obchodní impérium v hodnotě několika miliard dolarů. Dosud využil svou internetovou slávu k prodeji čokoládových tyčinek značky Feastables, svačinových balíčků a digitálních nástrojů pomáhajících ostatním tvůrcům obsahu stát se virálními.

V příštích několika letech plánuje vybudovat animační studio, vytvořit platformu pro videohry a napsat thriller, píše portál Bloomberg.

Jeho Beast Industries momentálně zaměstnává přibližně 450 lidí, z nichž více než 300 natáčí videa. Dalších 100 pracuje ve snackové společnosti Lunchly LLC a softwarové společnosti Viewstats. MrBeast loni vygeneroval tržby ve výši přibližně 450 milionů dolarů, které se rovnoměrně rozdělily mezi video produkci a Feastables.

Nejodebíranější youtuber MrBeast čelí kritice mexických úřadů za video u pyramid

MrBeast vydělává více než 200 milionů dolarů ročně na čokoládových tyčinkách s mořskou solí a arašídovým máslem. Je to byznys, jehož velikost se podle dokumentů zaslaných investorům v příštích několika letech zdvojnásobí. „Jsme schopni generovat poptávku,“ říká. „Nebudu předstírat, že jsem všechny tyto údaje znal, když jsem do toho šel,“ přiznává. Loni jeho podnikání ocenili na 5,2 miliardy dolarů. Rád by společnost v příštích několika letech uvedl na burzu.

Moment velkých změn

Donaldson přijal generálního ředitele, aby mu ve firmě pomohl profesionalizovat provoz a snížit náklady. Než nastoupil do Beast Industries, pětapadesátiletý Jeff Housenbold strávil tři desetiletí v Silicon Valley, kde pracoval ve společnostech eBay a Shutterfly zabývající se tiskem fotografií. Donaldson angažmá zkušeného manažera oceňuje o hovoří cíli ušetřit více než 100 milionů dolarů.

Chce, aby se společnost z rychle rostoucího startupu stala ziskovým podnikem, který může fungovat po celá desetiletí. „Nikdy jsem neměl takového lídra. Housenbold skutečně vybudoval, rozšířil a řídil společnosti, které dosáhly miliardových tržeb,“ říká Donaldson.

Detaily však MrBeast prozrazovat nechce. Říká ale, že vyvíjejí sedm nebo osm postav z fiktivní planety, které budou inspirací pro animovaný seriál, komiks, televizní show anebo hračky. Donaldson má však více sledujících než téměř jakákoli jiná osoba nebo společnost na Zemi, což mu umožňuje přivést fanoušky k čemukoli, co prodává. Dokonce koketuje s otevřením zábavního parku.

Méně populární, ale výnosnější

Od svého příchodu do společnosti Beast Industries je pro nového manažera prioritou snížit závislost firmy na jejím jmenovci a zakladateli. „Nechci být hlavní postavou každého pořadu,“ říká Donaldson, který nyní může čas dříve trávený najímáním zaměstnanců nebo nákupem čokolády věnovat novým nápadům.

Youtubový král MrBeast shání peníze. Chce rozšířit své podnikání

I přes najímání nových zaměstnanců a expanzi chce Housenbold letos snížit rozpočet společnosti Beast Industries o 100 milionů dolarů. Nebylo těžké najít úspory. MrBeast dočasně pozastavil produkci na svém herním kanálu, snížil počet zaměstnanců kanálu ze 70 na 15 a zkrátil čas, který trávil natáčením videí. Nová videa jsou o něco méně populární, ale mnohem výnosnější.

Jak se tvoří obsah

MrBeast zjistil, že nemusí vždy utrácet více peněz, aby zvýšil sledovanost svých videí. Mezi rozdáním 1 milionu dolarů a 100 000 dolarů není podle něj velký rozdíl. průměrný divák vnímá obě částky jako velké a bude sledovat výsledky. Ve skutečnosti rozdání milionu dolarů podle něj někdy sledovanost snižuje.

Nyní tráví tři hodiny denně natáčením kratších videí a prací na videu pro hlavní kanál, protože Housenbold ho osvobodil od úkolů, které nebyly jeho silnou stránkou. Teď dal například dohromady dva lidi, kteří spolu dříve chodili, a na 30 dní je spojil je řetězem, který se během natáčení zkracuje. Pokud to oba vydrží až do konce, rozdělí si částku 250 000 dolarů.

„Vím, jak vytvořit lepší obsah na YouTube než kdokoli jiný na světě,“ říká MrBeast. Doslova neexistuje jediná společnost na světě, která by dokázala pravidelně produkovat videa s více než sto miliony zhlédnutí,“ říká. „Kanál YouTube je opravdu jedinečný stroj,“ uzavírá nejslavnější youtuber.

